Behúzta a féket a magyar gazdaság

Az elmúlt időszak nagyon erős növekedése után a koronavírus miatti leállás már éreztette a hatását a magyar gazdaság teljesítményén. Az első negyedéves adat így is 2,2 százalékos bővülést mutatott, ami meghaladta az elemzői várakozásokat.

Orbán Viktor is beszélt reggeli rádiós interjúban a magyar gazdaságról. A miniszterelnök szerint az áprilisi adatok borzalmasak lesznek , a májusiak már némi reménykedésre adnak okot, és júniustól a reményei szerint kilövünk és visszaállunk a normál pályára.

A számokból az rajzolódik ki, hogy az első két hónap nagyon erős teljesítménye után a március akasztotta meg a bővülést. Miután az április és a május is várhatóan hasonlóan gyenge lesz, így a második negyedévben még rosszabb adatokat várhatunk. Az lenne a meglepetés, ha az április-júniusi időszakban nem köszöntene be a recesszió, ám megvan annak az esélye, hogy ez csak átmeneti lesz és az év második felében megkezdődne a kilábalás.

Magyarország bruttó hazai terméke 2020 I. negyedévében a nyers adatok szerint 2,2, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A KSH közleménye szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág termelésére kedvezőtlen hatást gyakorolt, de a piaci szolgáltatások és kisebb mértékben az ipar továbbra is a növekedés húzóerejét adták az I. negyedév egészét tekintve.

