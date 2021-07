Pozitív a fideszes Covid-teszt: fél év alatt 800 milliós profit

Amíg például Angliában mindenki jogosult heti két ingyenes koronavírus-tesztre, addig Magyarországon virágzik a Covid-biznisz (és virágozni is fog, hiszen küszöbön a negyedik hullám), minden sarkon kinőtt egy szűrőállomás, ahol 10-30 ezer forintokért lehet különböző teszteket csináltatni. Korábbi cikkünk már felhívta a figyelmet a Smart Hospital Kft.-re, amely Smart Covid Center néven tevékenykedik. Ezt a céget csak tavaly nyáron jegyezték be: három tulajdonosa Horváth Ákos, Tamási András, valamint Gelencsér János.

Antitestet kimutató gyorsteszt. Fotó: Depositphotos

Jelenleg csupán hatféle koronavírus-tesztet lehet náluk csinálni:

Rapid Covid-19 PCR Ellenanyagszint-mérés védetsségi igazolványhoz Oltást követő védettség kialakulásának vizsgálata Covid-19 antigén teszt Covid-19 PCR teszt iChroma antigén teszt

Nagyon bejött a 2020-as év a Smart Hospital Kft.-nek, hiszen csak tavaly júliusban kezdtek el működni, de ennek ellenére 2,7 milliárd forint árbevételük jött össze az év végéig, ebből pedig 786 millió forint profit is keletkezett, amiből a tulajdonosok 700 milliót osztalékként ki is vettek maguknak. A legismertebb tulajdonos pedig Gelencsér János, aki oszlopos tagja a hévízi Fidesznek, konkrétan 2019-ben már a negyedik ciklusát kezdhette meg a helyi képviselő-testületben. (A fideszes képviselőt korábban sikerült elérnünk telefonon, de nem kívánt nyilatkozni).

Laborvizsgálatokhoz mintavételre a Smart Hospital által üzemeltetett / bérelt helységekben kerül sor, azonban az általunk levett minták vizsgálatát a Smart Hospital szerződött partnere az AVIDIN Kft., TritonLife LABS és a MEDICOVER végzi

- olvasható a Smart Hospital általános szerződési feltételeiben.

Szerződött partner tehát például a TritonLife Labs is. Nos, a koronavírus-járvány hívta életre a TritonLife Labs Kft.-t is tavaly októberben, a cégben pedig szintén Gelencsér János lett az egyik ügyvezető. A cég többségi tulajdonosa a MedAlliance Holding Zrt., amely a Róbert Magánkórházat is birtokolja, valamint TritonLife márkanév alatt működteti a járó- és fekvőbeteg-ellátást nyújtó cégcsoportját. A MedAlliance tulajdonosai között a napi.hu cikke szerint idén februárban megjelent tulajdonosként az Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (44,6 százalék) továbbá már tavaly decemberben részvényese lett a Finatech II. Kockázati Tőkealap, a Vespucci Capital II. Kockázati Tőkealap, a Vespucci Capital III. Kockázati Tőkealap és a Lexan Holding Zrt. is.

Az Apelso Trust vagyonkezelési társaság alapítója pedig Antall György, aki Antall József néhai kormányfő elsőszülött fia. A befektetők között megjelenő Lexan Holding Zrt. régi üzleti partnere a Tiborcz István-féle BDPST-nek, valamint a Lexan székhelye ugyanúgy a Hercegprímás utca 12., mint a Nones Holding Vagyonkezelő Kft-nek, amelynek a cégjegyzék által rögzítetten is Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója a tulajdonosa.

A Smart Hospital Kft. és a Fájdalom Ambulancia konzorciumban létrehozta a koronavírus-tesztelés szolgáltatását.

- olvasható szintén a Smart Covid Center oldalán. A Fájdalom-ambulancia Kft.-ről pedig korábban lapunk megírta, hogy a cégben Mészáros Lőrinc 24,7 százalékos részesedéssel rendelkezik.

Előző évi árbevételüket több mint az ötszörösére növelték: 363 millió után 1,8 milliárdot könyveltek el. A 2019-es 4,3 millió forint után 55-ször nagyobb profitot realizáltak tavaly, 238 millió forintot. Ebből 124,02 millió forint osztalék kifizetését határozták el a tulajdonosok, amiből Mészáros Lőrinc a tulajdonrésze alapján 30,6 milliót kaphatott.