Borzalmas, kamu - ezt gondolja a bucsai vérengzésről az orosz utca embere

A Szabad Európa kérdezgetett járókelőket Oroszországban arról, hogy mit gondolnak a Bucsából érkező hírekre. Az ukránok - és a világ nagyobbik része szerint - a Kijev közeli településen több száz civilt végezhettek ki az orosz megszállók, más borzalmakról is érkeztek híradások. A hivatalos moszkvai álláspont szerint az ukránok által megrendezett provokációról van szó. Természetesen ezt sulykolja az orosz média is, ennek megfelelően a megkérdezettek nagyobb része is ezen a véleményen volt.

De volt olyan megkérdezett is, aki szerint "borzalmas", ami történt, és Oroszország még hosszú ideig fizetheti majd a történtek árát. Volt olyan megszólaló is, aki ugyan szerette volna "kikiabálni magából" a véleményét, de a következményektől tartva inkább megtartotta magának.

A riportot magyarul is feliratozták.