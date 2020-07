Budapesten próbál szerencsét a Borkai videóban is szereplő ikerpár egyik tagja

A Borkai videóban is szereplő székesfehérvári ikerpár egyik tagja új üzletbe fogott a koronavírus-járvány előtt. Budapesti cég főleg csomagküldéssel foglalkozik.

Új vállalkozásba fogott a Borkai Zsolt volt győri polgármestert lebuktató szexvideókon is feltűnő székesfehérvári ikerpár egyik tagja - vettük észre az Opten cégadatbázisban. A két nő keresztnevének összeolvasztásával elnevezett LiCseng Ital Kereskedelmi Kft.-t idén március 2-án alapították, és 10 nap után be is jegyezte a cégbíróság a kötelezően előírt minimális jegyzett tőkével, 3 millió forinttal.

A cég székhelye nem Győr vagy Székesfehérvár, ahol korábban ruhakölcsönző szalonja volt az ikerpárnak, hanem Budapest. A Hungária körút 10/A szám alatt székelő társaság 17 tevékenységi kört jelölt meg a csomagküldéstől a számítógépes programozásig, az ingatlanügynöktől a gépjármű kölcsönzésig.

A LiCseng Kft.-nek elküldtük kérdéseinket, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. Megkérdeztük, hogy miért gondolták úgy, hogy a ruhakölcsönzés után a csomagküldő piacon próbálnak szerencsét. Valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy sikerült a váltás, és miért döntöttek Budapest mellett. Érdekes helyszínt választottak amúgy az új vállalkozáshoz, hiszen 1977-ben itt raboltak ki egy takarékpénztárt és gyilkoltak meg két alkalmazottat.

Nem tudni, hogy ezúttal kaptak-e állami vagy uniós támogatást, mindenesetre korábban egyéni vállalkozóként 2,9 millió forintos európai uniós támogatást kapott az ikerpár egyik tagja egy székesfehérvári rendezvényszervező iroda megnyitására.

A jacht vesztegel, a város halad

Magában a Borkai-ügyben túl sok fejlemény nincs, pedig a felvételeket, amelyen Borkai Zsolt akkori győri polgármester és Rákosfalvy Zoltán ügyvéd és kaszinótulajdonos szexpartin látható egy Adrián hajózó jacht fedélzetén, Az ördög ügyvédje elnevezésű blog már közel egy éve, tavaly októberben hozta nyilvánosságra. Jelenleg három eljárás van folyamatban, valamennyi nyomozási szakaszban.

Győrben egyébként a Borkai-botrány után sem állt meg az élet, amit jelez például, hogy áprilisban a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Euró Generál Zrt. nyerte meg a nettó 19,5 milliárd forintot érő győri vízi élménypark kialakítása elnevezésű projekt közbeszerzését. A tendert Győr Megye Jogú Város Önkormányzata élén még a korábbi polgármester, Borkai írta ki, a győztest viszont már utóda, a szintén fideszes Dézsi Csaba András hirdette ki.