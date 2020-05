Budapesti volt a koronavírusban elhunytak 62 százaléka

Bodó Sándor, az innovációs tárca foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára indította az operatív törzs mai tájékoztatóját.

Mint mondta, az elmúlt két hétben ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a bértámogatási program iránt. A legutolsó adatok szerint 7200 vállalkozás vett részt a programban, amellyel több mint 95 ezer ember munkahelyét sikerült eddig megőrizni.

Budapesti látkép (Fotó: Balogh Zoltán/MTI) Budapesti látkép (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

Átlagosan 167 ezer forint támogatást nyújt az állam dolgozóként. Az ágazatok közül a legtöbb igény a feldolgozóiparból, a kereskedelemből, a turizmusból érkezett.

A területi bontás szerint főleg a Fejér, Pest, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megyei vállalkozások szorultak - egyben váltak jogosulttá - a támogatásra. Bodó Sándor szerint a legnagyobb, ezer főnél többet foglalkoztató cégek közül 6 igényelt támogatást, az 500 és 1000 fő közöttiek közül pedig 13 cég.

Összességében több mint 100 ezer embernek segítettek a veszélyhelyzet alatt - közölte az államtitkár, aki arról is beszélt, hogy április végén már 330 ezer embert tartottak nyilván álláskeresőként, számukra külön programot indítottak.

Ezt követően Müller Cecília ismertette az esetszámok alakulását. Az országos tisztifőorvos által bemutatott grafikonok szerint a koronavírusban elhunytak 62 százaléka volt budapesti illetőségű. Korcsoport szerinti bontás szerint pedig hárman haltak meg 40 év alatt, nyolcan a 41 és 50 év közöttiek közül. Az 51 és 60 év közöttiek közül 22-en hunytak el, 61 év felett pedig 434-en.

A munkahelyek, irodák újranyitásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy gondoskodni kell a higiénés szabályok betartásáról, a kézmosásról, az irodai bútorok, eszközök fertőtlenítéséről, a másfél méteres távolság betartásáról, valamint a szellőztető rendszerek (klímák) karbantartásáról, tisztításáról.

Majd a szúnyogok és kullancsok elleni védekezésről, a csípések kezeléséről beszélt, hangsúlyozva, hogy egyik élősködő sem terjeszti a koronavírust, kutatások eddig nem bizonyították ennek ellenkezőjét.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, hogy változik a beutazási rend Horvátországba: már nem csak azok az uniós állampolgárok utazhatnak be, akik ingatlannal vagy hajóval rendelkeznek ott, hanem azok is, akiknek méltányolható személyes okuk van erre. Ilyen méltányolható ok a családi esemény, az orvosi vizsgálat, a gyógykezelés, valamint az érvényes dokumentummal igazolt szállásfoglalás.