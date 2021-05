Covid-koncert: milliárdos bukást, minimális állami segítséget és kreatív bevételeket hozott a járvány

A turizmus mellett a hazai szórakoztatóipar szenvedhette el a legnagyobb károkat a koronavírus-járvány miatti kényszerű leállás miatt, de Orbán Viktor kormányfő tegnapi bejelentése szerint megvan az 5 millió beoltott, ezért újabb könnyítések léptek életbe. Ezek egyike, hogy zenés-táncos rendezvényeket is lehet tartani, amit védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Tehát már látszik a fény az alagút végén, lehet újra kisebb-nagyobb koncertre menni, ennek kapcsán az elérhető céges beszámolók alapján megnéztük, hogy a szórakozóhelyek miként vészelték át 2020-at.

Vegyes a kép: a félmilliárd forintos veszteségtől a minimális nyereségre egyaránt találni példát. Sőt, igazán találékony megoldást is találtunk, van olyan diszkós cég, amely Covid-teszteléssel szerzett magának extra milliókat. A főváros egyik legkedveltebb koncerthelyszíne, a Budapest Park éves bevételének szinte a 100 százalékát a tavaszi-nyári hónapokban termeli meg, csakhogy tavaly a vírus első hulláma miatt elmaradt a tavasz és igazából csak augusztus közepétől tért vissza átmenetileg minden a régi kerékvágásba.

Ez látszik is a Park működését irányító Kultúrpark Zrt. számain. A cég éves beszámolója októbertől októberig tart, tehát a tavaly november-decemberi pénzek nincsenek benne. Kár lenne szépíteni, hatalmasat bukott a társaság, amelyben a Park Events Kft.-n keresztül Gerendai Károly milliárdos üzletember is tulajdonos. Főleg a 2019-es remek évhez képest látványos a visszaesés: a 4,2 milliárd forintos forgalom 370 millió forintra zsugorodott, tehát közel 4 milliárd forint hiányzik a kasszából. Jegyértékesítésből például 2 milliárd forint helyett csak 126 millió forint, vendéglátásból pedig 1,7 milliárd forint helyett csak 200 millió forint folyt be. A 2019-es egymilliárd forintos profit helyébe pedig 492 millió forintos veszteség lépett. A