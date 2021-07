Csak a NER-közeli kivitelezők optimisták, a termelő cégeknél temetői a hangulat  

A futó nagy állami építkezéseken szerephez - és sok milliárd forinthoz - jutott építőipari kivitelező vállalatok legalábbis kifejezetten jónak ítélik meg rövid távú kilátásaikat. Nem számolnak be csúszásokról, így például a Mészáros Lőrinchez tartozó ZÁÉV éppen a napokban fejezte be a zalai megyeszékhelyen az új uszoda építését, valamint - a WHB-vel közösen - a fertődi Eszterházy-kastély nyugati szárnyának a felújítását. Több más beruházás mellett a budapesti Testnevelési Egyetem új sportcentrumát is ez a vállalat építi, egyelőre a tervezett ütemben.

Már a szerkezetépítés utolsó szakasza zajlik a Nemzeti Atlétikai Stadionnál (fotó: bmsk.hu) Már a szerkezetépítés utolsó szakasza zajlik a Nemzeti Atlétikai Stadionnál (fotó: bmsk.hu)

A vele szorosan együttműködő Magyar Építővel jól haladnak a Nemzeti Atlétikai Stadionnal, lassan készen lesznek a szerkezettel. A Duna Group több autópálya vagy autóút építésénél és hídépítésnél kapott zsíros megrendelést. A Mészáros és Mészáros Kft. a paksi előkészítő infrastrukturális építkezéseknél tevékenykedik sok milliárdos szerződéseket végrehajtva.

A NER-közeli cégek helyzetét tovább javíthatja, hogy a kormány a minap szigorú exportkorlátozásokat jelentett be, amitől az építőipari anyagok ellátásbiztonságának a növelését reméli a kabinet és maguk a kivitelezők is. Bár hozzá kell tenni, hogy méretük és befolyásuknál fogva pont ezek a cégek jó előre bevásároltak az alapanyagokból, így az anyaghiány inkább a kis és közepes kivitelezőket sújtja.

Egyelőre két termelő cég "ijedt" meg a kilátásba helyezett szankciók miatt: az olasz hátterű Mapei-nél stagnál a kivitel, az exportforgalom június végén 232 millió forint volt, ez 1,6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, előzőleg kétszámjegyű volt az a mutató. A vállalat június végi belföldi forgalma azonban már 13,4 milliárd forint volt, ez 20 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.