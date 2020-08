Csak egy ember gyógyult meg, de két tucat megfertőződött - megint több az aktív koronavírusos

A járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. Péntektől a koronavírus-fertőzés miatt zöldből sárga besorolásúnak számít Spanyolország - emlékeztet a koronavirus.gov.hu.

24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4621 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma a friss tájékoztatás szerint. Budapesten 5 új fertőzött van, ahogy Somogy megyében is ennyi új esetre derült fény.

