Csaknem 2,8 millióan fertőződtek meg a vírussal szerte a világon

Iránban 88 194 fertőzöttről, 5574 halálesetről és 66 599 gyógyultról tudni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 885 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A vírus okozta betegségben eddig 4636-an haltak meg, a gyógyultak száma 78 024.

Az Egyesült Királyságban eközben 144 635 fertőzöttről, 19 566 halálesetről és mindössze 721 gyógyultról tudni. Törökországban 104 912 a fertőzöttek, 2600 a halálos áldozatok és 21 737 a gyógyultak száma. Az országban először haladta meg az új típusú koronavírus-járványban a gyógyultnak minősített betegek napi száma az újonnan regisztrált esetekét pénteken. Harmincegy nagyobb városban - köztük Isztambulban és Ankarában - az utóbbi két hétvégén kijárási tilalom volt érvényben, amit ezen a héten csütörtökre és a péntekre is kiterjesztettek, csütörtökön egy nemzeti ünnep, pénteken pedig a muszlim böjti hónap, a ramadán kezdete miatt. A rendelkezés legalább 63,5 millió embert érint.

