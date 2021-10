Csaknem harmadával nőtt a kórházban ápolt Covid-betegek száma

Az elmúlt három napban 2046 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 829 456 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Összehasonlításul: egy héttel ezelőtt 1492 új fertőzöttet jelentettek, azaz ahhoz képest az új fertőzöttek száma 37 százalékkal nőtt.

(Illuisztráció. Forrás: Pixabay) (Illuisztráció. Forrás: Pixabay)

Elhunyt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 30 303 főre emelkedett. Összehasonlításul: egy héttel ezelőtt 31 elhunytról érkezett jelentés.

A gyógyultak száma jelenleg 789 010 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 10 143 főre emelkedett.

715 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 109-en vannak lélegeztetőgépen. Összehasonlításul: egy héttel ezelőtt 560 Covid-beteg volt kórházban, közülük 87-en voltak lélegeztetőgépen. Egy hét alatt tehát 28 százalékkal nőtt a kórházi kezelésre szorulók száma.

A beoltottak száma 5 909 819, közülük 5 679 589 fő már a második oltását is megkapta, 898 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban 3982 oltást adtak be.

Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb, írja a koronavirus.gov.hu.