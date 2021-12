Dagad a botrány: zár alá vehették a Bírósági Végrehajtói Kar vezetőjének ingatlanjait

A Központi Nyomozó Főügyészség néhány napja a Bírósági Végrehajtói Kar vezetője, Schadl György és felesége ingatlanainak zár alá vételét kezdeményezte a tulajdoni lapok szerint - tette közzé Facebook-oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vezetőjének letartóztatásáról érdemi, hivatalos helyről származó információkat nem tudni, teljes hírzárlat van érvényben az ügyben - pedig ahogy a 24.hu minapi összefoglalójából is kiderül, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is tud az ügyről. Úgy fogalmazott: "valamilyen korrupciós ügy miatt" tartóztathatták le Schadlt.

Technikai okok miatt... Képernyőkép forrása: drschadlgyorgy.hu Technikai okok miatt... Képernyőkép forrása: drschadlgyorgy.hu

Hadházy Ákos már kérdezte Polt Péter főügyészt a témában, aki azonban minősített adatokra hivatkozva - alapvetően a büntetőeljárás sikere érdekében - megtagadta a válaszadást. Hadházy most azt írja a Facebookon: a büntetőeljárás ténye a most napvilágot látott zár alá vételek alapján egyértelmű. A képviselő azt is felveti: a Központi Nyomozó Főügyészség illetékességi esetei közül csak a kormánytag megvesztegetése lenne életszerű. Hivatalos tájékoztatás mindenesetre továbbra sem érhető el a hetek óta húzódó ügyben.