Lakat kerül az országra? Jön a Kormányinfó, ott megtudhatjuk

A legújabb hírek szerint már Trócsányi László EP képviselő, volt igazságügyi miniszter is megfertőződött. Több kormánytagról hasonló derült ki a minap.

Napok óta várjuk, hogy milyen új intézkedéseket hoz a kormány a koronavírus-járvány már jól érzékelhető újabb szakaszában. Úgy tudjuk, hogy Gulyás Gergely miniszter tartja a fél ötkor kezdődő tájékoztatót, ez azt is jelzi, hogy vélhetően a második tesztje is negatív lett.

