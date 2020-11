Donald Trump: ez a kormányzat nem fogja lezárni az országot

"Remélhetőleg így lesz, bármi történjék is a jövőben, ki tudja, milyen kormányzat lesz, ezt majd az idő megmondja, de annyit mondhatok, hogy ez a kormányzat nem fogja lezárni az országot" - fogalmazott Trump.

Donald Trump arra kérte az amerikaiakat, hogy legyenek "éberek", egyben közölte azt is, hogy kormányzata továbbra sem hoz az ország gazdaságának teljes lezárását célzó döntést.

Az amerikai elnök üdvözölte az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszergyártók hét eleji bejelentését, miszerint hamarosan kész a koronavírus elleni oltóanyag. Trump emlékeztetett arra is, hogy kormányzata több mint kétmilliárd dollárral támogatta a Pfizer erőfeszítéseit. Hozzátette: arra számít, hogy a vakcina már jövő áprilisban széles körben elérhető lesz az amerikaiak számára.

