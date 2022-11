Dőzsöl a Fradi - ezt most Hadházy Ákos posztja is igazolja

"Szerencsére a Ferencváros gyepét is zavartalanul tudják fűteni, ahogyan egy honfitársunk egy felszálló repülő ablakából lefotózta" - olvasható Hadházy Ákos közösségi oldalán. "Könnyű nekik, többek között az az MVM Zrt. szponzorálja Kubatov klubját, amelynek az ügyfélszolgálatát áram és gáz ügyekben olyan nehéz elérni, és amelyik kínai gigahitelt vett fel a hatalmas veszteségei miatt. Ugyan költhetne például az ügyfélszolgálat javítására is, de úgy látszik, volt fontosabb dolguk."

Arra már a hozzászólások között emlékeztet a képviselő, hogy az Átlátszó is írt korábban az MVM anyagi gondjairól. Eszerint már az előző év végén is 200 milliárdos állami tőkeemelésre szorult a magyar energiaszolgáltató. Ez azonban nem akadályozta meg az állam által birtokolt céget, hogy milliárdos támogatást adjon a Fidesz pártigazgatója által elnökölt Ferencvárosnak. A pénzszórásnak már most is látszik az eredménye.