Egyre többen menekülnek a kórházi várólistákból a magánegészségügybe

Épp ezért talán nem véletlen, hogy a Dr. Rose Magánkórház most indította el egyedülálló szűrőcsomagját, melyben egyszerre vizsgálják a szívinfaktus és a stroke kockázatát, ugyanis hazánkban a szív- és érrendszeri betegségek számítanak vezető haláloknak, ráadásul a koronavírus-fertőzés is súlyosabb lehet az ilyen alapbetegséggel küzdők esetében. Sőt, a közvélekedéssel ellentétben ez már nemcsak az idősek betegsége, hanem évről évre egyre több fiatal felnőtt is érintett.

A Dr. Rose Magánkórházban 30-50 százalékos forgalomnövekedést tapasztaltak az elektív műtétek felfüggésztése alatt. Fotó: Dr. Rose A Dr. Rose Magánkórházban 30-50 százalékos forgalomnövekedést tapasztaltak az elektív műtétek felfüggésztése alatt. Fotó: Dr. Rose

Szívinfarktus miatt háromszor, keringési rendellenesség miatt pedig kétszer annyian halnak meg hazánkban, mint átlagosan az Európai Unióban. Minden tizedik elhunyt magyar a stroke, vagyis a szélütés áldozata lesz. Ráadásul a Covid–19 súlyosabb lefolyásáért legtöbbször szintén a szív- és érrendszeri alapbetegségek felelősek.

Minden, ami a magyarok szív- és érrendszerével foglalkozik jó dolog, hiszen május 13-án például diagnosztikus szívkatéterezésre is több, mint ezren vártak, hogy sorra kerüljenek. Ezen túlmenően, a top 5 magánegészségügyi klinika közé tartozó magánkórház azt tapasztalta, hogy a járvány miatt leállított műtétek miatt kialakult óriási várólistákkal párhuzamosan nőtt a pácienseik száma.

„Az ortopédia mindig kiemelt profil volt, de az elmúlt fél évben esetszámaink jelentősen megnövekedtek. Nagy a kereslet a csípő- és térdprotézis műtétekre, de ezek mellett sok artroszkópiás beavatkozást, váll és a könyök műtéteket is végzünk. Sebészeti részlegünkön a sérvműtétek mellett az epehólyag-, pajzsmirigy- és a különböző bélműtétek is keresettek. A nőgyógyászati és a szülészeti osztályunk esetszámai is emelkedtek az elmúlt időszakban, és a szokásos egynapos műtétek mellett egyre több nagyműtétet is végzünk” – tájékoztatta lapunkat a Dr. Rose Magánkórház.

A magánkórházban a fekvőbeteg osztály a járvány előtt is magas kihasználtsággal működött, de az állami ellátás szűkülése kezdetben 20-30 százalékos, az elmúlt hónapokban 30-50 százalékos forgalomnövekedést jelentett a várólistás szakmákban.

„A hozzánk forduló páciensek egyre komolyabb betegségekkel jelentkeznek és egyre nehezebb műtéteket igényelnek. Míg korábban a magánegészségügy inkább az egyszerűbb eseteket látta el, mára a legjobb magánkórházak komoly szakmai műhelyként működnek, jól felkészültek a súlyosabb betegek biztonságos ellátására is.”

A műtétek árai a magánegészségügyben igen borsosak, ezért a várólistákon lévő betegeknek csak egy része tud, illetve hajlandó is fizetni a magánegészségügyi szolgáltatásokért, ennek ellenére azt tapasztalják, hogy az idősebb, betegebb generáció is egyre gyakrabban fordul hozzájuk.

Kérdés, hogy mivel a pandémia miatt a magyar járványkezelés felfüggesztette a halasztható műtétek elvégzését, mindez a magánegészségügy forgalmában jelentett-e egyfajta fordulópontot? A Dr. Rose Magánkórház szerint jelenleg hosszú távú markáns hatásról, fordulópontról még nem lehet beszélni, de a megnövekedett kereslet egy része minden bizonnyal megmarad. A közeljövő egészségpolitikai döntései fogják meghatározni, hogy a magánegészségügy kap-e jelentősebb szerepet a biztosított betegek ellátásában.

Úgy vélik, hogy a várólisták ledolgozása alapvetően az állami egészségügy feladata.

„A magánegészségügy szívesen részt vesz a műtétek elvégzésében, de ennek költségét valakinek át kell vállalni. Ha a páciens hamarabb vagy jobb körülmények között szeretné elvégeztetni a műtétet, a paraszolvencia szankcionálása óta csak a magánegészségügyben teheti ezt meg. A magánkórházak egy része készséggel segítene a várólisták ledolgozásában akkor is, ha az állam a betegek helyett kifizetné a műtétek árát”.

Az elektív műtétek újraindulásának napján ezek voltak a leghosszabb várólisták a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkező (NEAK) szerint: