Drága mulatság lesz a Pannon Park: csupán munkabérre egymilliárd mehet el évente

A Pannon Park megvalósítása a múzeumi negyed a többi épületéhez hasonlatosan a főváros-kormány közötti üzengetés ellenére változatlan lendülettel folyik tovább. Karácsony Gergely a kampány alatt és a választások után is kijelentette, hogy leállítja a Liget-projektet. A fővárosi ellenzéki győzelem után Orbán Viktor kormányfő is késznek mutatkozott a tárgyalásra, mondván nem épül meg semmi, amit a budapestiek nem akarnak.

Fürjes Balázs budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek néhány nappal később úgy pontosított, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) érdemes lenne áttekinteni a Liget-projekt ügyét, de addig is arra kérték az összes állami beruházás felelősét, hogy csak a szükséges minimális beruházási tevékenységet folytassák. Majd hozzátette: „amíg meg nem ismerik a fővárosi önkormányzat álláspontját, csak takaréklángon szabad az építkezéseket folytatni, mert lehet, hogy a leállításukra lesz szükség”. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a biodóm a fővárosi önkormányzat beruházása, bár a megvalósításhoz szükséges 62,8 milliárd forint támogatást a kormány biztosítja. A kormánypárti sajtó pedig rögtön arra a következtetésre jutott, hogy az új városvezetés egyedül az állatkert bővítését fogja megtorpedózni. Erre azonban egyelőre semmi sem utal.

A projekt esetleges leállítására vonatkozó kérdésünkre a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) azt válaszolta:

„az állatkert a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény, így nem tehet mást, mint végrehajtja a Fővárosi Közgyűlés döntéseit, egyeztetésről szó sincs. Egyelőre azonban nincs újabb döntés, így a közgyűlés 2014-es és a kormány 2016-os határozata az irányadó”.

A harcias kampányígéret, illetve Orbán Viktor – miniszterei által később többször elismételt – tárgyalási feltétele ellenére, miszerint Karácsony Gergelyt csak közgyűlési határozattal a zsebében fogadja, az új városvezetés nem tűzte napirendre keddi alakuló ülésén a Liget-projekt ügyét. Így az építkezések zavartalanul folytatódhatnak.

A Pannon Park beruházás leállítása egyébként is a legkevésbé valószínű forgatókönyv volt, hiszen a futurisztikus építmény a Városliget szélén a néhai Vidámpark területén épül. A beruházás ráadásul már igen előrehaladott készültségi állapotban van. A központi építmény, az ún. Biodóm fényáteresztő tetejének acél tartószerkezete még tavaly elkészült, idén pedig felkerült rá a közel 19 ezer négyzetméternyi fényáteresztő ETFE-fóliamembrán is. Az épület belsejében állnak a szerkezetek, az édesvízi és tengeri medencék falai, már bekerültek a hatalmas akril betekintők. A legnagyobb közülük a 2,5 millió literes medence központi „ablaka”, amely 10 méter széles és 4 méter magas, a súlya pedig 13 tonna. Elkészült a 10 méternél is hosszabb átlátszó akril alagút is, amely a cápamedencén vezet át. (A lenti képen a Pannon-tenger és vadon egy darabja.)

Pannon Park belülről Pannon Park belülről

Az épület kivitelezése a jelenleg ismert ütemterv szerint jövő tavasszal fejeződik be. Az állatkert reményei szerint a fővállalkozó várhatóan jövő év első felében adja át az épületet. Ezután kezdődhet meg a Pannon Park fejlesztés II. üteme, amelyre még nagyon sok munka maradt. Így többek között a dekorációs és belsőépítészeti munkák a bemutatókban és a közönségterekénél, a növényültetés és a parképítés, az öntöző rendszer telepítése, a kiállítási tartalomfejlesztés, a jegy- és beléptető rendszer beüzemelése, a rendezvények, illetve a vendéglátás tárgyi feltételeinek beszerzése, az állat- és növénygondozás, illetve a műszaki fenntartás gépeinek és eszközeinek, valamint a kerti bútorok megrendelése és elhelyezése. Közben persze elkezdődik a szárazföldi és a tengeri állatgyűjtemény beszerzése is.

A zárószakasz nagyobb munkáihoz tartozik az egykori vidámparktól megörökölt, műemléki védettséget élvező hullámvasút és környékének felújítása, a kiszolgáló zónában lévő út- és kertépítési munkák, valamint a Hermina Garázs létesítése. A Pannon Parkot csak mindezen feladatok elvégzése után, várhatóan két év múlva, 2021-ben veheti birtokba a nagyközönség. Feltéve, hogy nem lesz több csúszás.

A fentiekből könnyen kiolvasható, hogy Karácsony Gergely nagyon nehéz helyzetbe keveredne, ha éppen ezt az igen előrehaladott állapotban lévő beruházást állítaná le a Liget-projekt elemei közül. De az is nehezen lesz magyarázható, ha a korábban odaítélt támogatáson túl költ rá a szoros fővárosi büdzséből. Márpedig a költségek vége még nem is látszik. Az üzemeltetésről nem is beszélve.

A Pannon őstenger mitikus gondolatára épülő öthektáros parkot, részben az egykori Vidám Park területén alakítják ki. (A mai Magyarország területét 23 millió évvel ezelőtt tenger borította, szigetekkel tarkítva, ahol sokféle állat élt. Az állatkert ezt a korszakot idézi meg a Biodómban kialakított hatalmas akváriummal és kerttel, ahol elefántokkal, bonobókkal, manátuszokkal és cápákkal igyekeznek felidézni az ősi Pannóniát.)

A vidámpark, az örök ligeti vetélytárs 2013 szeptemberében zárta be kapuit, területét az állatkert kapta meg egy 2012-es fővárosi határozat értelmében. A Persányi Miklós vezette FÁNK egy rövid és hosszú távú koncepciót dolgozott ki a hasznosításra, illetve a fejlesztésre. A rövid program volt a Holnemvolt mesepark, a hosszú távú a Pannon Park kialakítása volt a bekebelezett területen. A Mesepark projektre 2014-ben adta áldását a főváros, majd nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánították és a Belügyminisztérium 500 millió forintot adott rá. A végére 3 milliárdba került. (A lenti képen a mesepark interaktív játszóháza, a Hetedhét palota látható.)

Holnemvolt vár Holnemvolt vár

Az időközben Holnemvolt Vár nevet elnyerő létesítmény tavaly májusban nyitotta meg kapuját. Másfél hektáros terület fő attrakciója a 2700 négyzetméteres mesevár interaktív játszótérrel, körötte pedig állatsimogatók, magyar majorság, elvarázsolt kastélykert és sünispotály várja az elsősorban 10 év alatti közönséget.

A Pannon Park első megjelölt átadási időpontjára az építkezés el sem kezdődött, de a bekerülési költségkeretet a kezdeti 16 milliárdról már 25 milliárd forintra módosították. (A biodóm átadását eredetileg 2017-re ígérték, míg a Mesepark átadását 2015-re.) A Pannon ősvadon részeként megvalósuló két hektáron elterülő hatalmas biodóm egy zöldtetővel fedett, nagy belmagasságú – átlagosan 20, de helyenként 40 méteres – szubtrópusi csarnok állatokkal, növényekkel, akváriummal. A Széchenyi Fürdő eddig hasznosítatlanul elfolyó termálvizével fűtött csarnokot 1,5 hektáron elterülő állatkifutók veszik majd körül. A nagyszabású elképzelés megvalósítására érkezett kivitelezői ajánlatok – az azóta már megszokott menetrend szerint – lényegesen magasabbak voltak a vártnál. A biodóm építését a végül győztesnek kihozott közismert NER-építő, Garancsi István cége, a Market Zrt. és a Vilati kettőse vállalta el 32,7 milliárdért. A munka elvégzésére akkor 27 hónapot szántak, a munkát 2018 júniusában kezdték meg. (Így az állatkert által ígért 2021-es nyitás meglehetősen szoros ütemtervnek tűnik, hiszen az épületet az átadás után még be kell rendezni, környezetét rendezni.)

A park kialakítására a kormány 43,73 milliárd forintot irányzott elő a központi költségvetésből. Egy 2019-es májusi közgyűlési előterjesztésben az szerepel, hogy „a Pannon Park összköltsége 56,15 milliárd forint”. Fürjes – lásd fentebb – már 62,8 milliárdról beszélt.

Az állatkert Mfor-nak adott válaszában azt írta, hogy a 43,73 milliárd a jelenleg folyó munkák befejezéséhez elegendő. De az építést követő, fentebb részletezett feladatok szinte mindegyike külön közbeszerzés tárgya lesz, amelyeket azonban még meg sem hirdettek. Egyelőre az eljárások előkészítése folyik. A FÁNK így csak a tenderek lefolytatása után tud arról nyilatkozni, hogy mennyi lesz a projektek megvalósításának végleges forrásigénye, illetve, hogy az évekkel ezelőtt becslések alapján jóváhagyott kereteket mennyiben szükséges változtatni.

Eléggé valószínűtlen azonban, hogy a Liget kormánynak olyan fontos múzeumépület-beruházásainak – különös tekintettel a Néprajzi Múzeumra és az Új Nemzeti Galériára – fővárosi leállítása esetén még mélyebbre nyúl a zsebébe és kifizeti a megvalósításhoz hiányzó összeget. A városvezetésnek pedig igen nehéz lesz megindokolnia a választóinak, hogy a korábban beharangozott leállítás helyett, még extrapénzt is adnak a projekt egyik elemének megvalósítására az egyébként is szűkös fővárosi büdzséből.

Mindezek fényében elég valószínűnek tűnik, hogy a park szélére tervezett Hermina Garázs nem épül meg. A parkolóház kivitelezése még nem kezdődött meg. Az előzetes környezeti vizsgálati határozatát a bíróság a civilek által beadott kereset nyomán súlyos eljárási hibák miatt megsemmisítette. Egyelőre az építési engedélyezési eljárás előkészítése zajlik. A fejlesztés megvalósításáról ugyanakkor van hatályos közgyűlési és kormányhatározat is. Ráadásul az építésügyi jogszabályok is kötelezővé teszik a közintézmények mellett megfelelő számú parkolóhely létesítését. Ezt az állatkert csak a parkterület rovására tudná megvalósítani a felszínen. A FÁNK szerint a beruházás törlése esetén a városvezetésnek alternatív parkolási megoldást kell biztosítani a Városliget létesítményeinek, mert ez jelentős hatással van a látogatók számára, az ebből származó bevételeikre, az ennek hiányában kért közpénz-támogatásukra. Karácsony Gergelyt tehát burkoltan azzal „fenyegeti” az állatkert, hogyha nem lesz Hermina, akkor több támogatást kérnek.

Pannon Park látványterv Pannon Park látványterv

A Fővárosi Közgyűlés 2014-es döntését megalapozó előterjesztésben az állatkert a Pannon Park beüzemelését követően 200-400 ezer új látogatóval számolt, amivel a teljes látogatószám 1,2-1,4 millióra emelkedne. A megnövekedett látogatószámtól értelemszerűen a jegyár- ás egyéb bevételek növekedését várták. Az üzemvitel részletes modellezése alapján akkor azt ígérték, hogy a létesítmény „jelentősebb fenntartói támogatások nélkül is képes lesz önfenntartóan üzemelni. 2024-ben támogatások nélkül 500 millió forint körüli cashflow-t vártak, mindezek alapján a megtérülés idejét 10 év alatt 50 százalékosra tették”.

Az idén januárban készült összegzésben óvatosan már csak annyit állítottak, hogy mindenféle módon megpróbálják optimalizálni az üzemeltetés költségeit, de a fedett állatkert fűtése, hűtése rendkívül bonyolult rendszereket, míg működtetése jelentős létszámtöbbletet – várhatóan 143 főt – igényel. Ebből 35 munkatárs felvételére már az idén engedélyt kértek a fenntartó fővárosi önkormányzattól, a többieket fokozatosan vennék fel. Az idei létszámnövelés fedezetigénye a 2020-tól induló teljes évre 265,3 millió forint lesz. Ha ezt felszorozzuk a végleges létszámra, akkor arra jutunk, hogy csupán a Pannon Parkban dolgozók munkabérére egymilliárdnál többet kell költeni. S hol van még az üzemeltetési költség. Ennek kigazdálkodása szinte lehetetlen lesz a jegyárbevétel többletéből, még akkor is, ha drasztikus áremelés lesz.

A látogatószám egyébként 2017-ben – a Holnemvolt Vár megnyitása előtt - 2010 óta nem látott mélységbe süllyedt, alig 876 ezren váltottak jegyet az állatkertbe, amit akkor az időjárási anomáliákkal magyaráztak. Tavalyi látogatószámot nem sikerült fellelni, de ha az új attrakcióval valóban 250 ezerrel növekedett a látogatószám szeptemberig, akkor vélhetőleg vissza tudtak kapaszkodni, talán még meg is döntötték a csúcsévek egymillió feletti látogatószámait.

A fenntartói működési támogatás aránya mndenesetre a 2006-os 57 százalékról 2017-re 27 százalékra csökkent, azóta nem közöltek ilyen adatot. (2015-ig csökkenő tendenciát mutatott, akkor 16 százalék volt, azóta viszont ismét emelkedik.) A működési kiadás 2017-ben 2,66 milliárd volt, ami tavaly 3 milliárd fölé emelkedett. Ez erősíteni látszik azt a beruházás indítása előtti félelmet, miszerint az új attrakciók üzemeltetése jelentősen megemeli a kiadásokat, így a növekvő látogatószámból származó bevételnövekedésből a vártnál kevesebb marad.