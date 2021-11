Drága mulatság lesz pékségbe járni, két számjegyű áremelkedés jön

Az elmúlt 7-8 év csöndje után a hetekben drasztikus áremelkedési folyamat kezdődött a tőzsdei termékek piacán, így a búza, kukorica árában is – szinte – duplázódást látni. Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatója az InfoRádióban úgy fogalmazott: tonnánként 40-50 ezer forint helyett ma már 90 ezer forint felett jár az ár.

Ha nem is 40, de 10-15 százalékos drágulásra számíthatunk. Fotó: Depositphotos

A drágulás természetesen megjelenik a liszt árában is, kenyérfronton így nem sok jóra lehet számítani. Néhány hete az iparági szereplők még mindenkit nyugtattak, hogy van elég búza, de Hollósi Dávid szerint csak fizikailag van meg a gabona, a készleteket már lekötötték.

"A korábbi években könnyebb volt a szabad piacról terményeket vásárolni, most nehéz. Aki nem készletezett be, nem kötötte le a magáét, az most már nagyon nehezen jut hozzá" – magyarázza.