Drámai Covid-adatok: 20 halott, 1183 új fertőzött a hétvégén

A hétvégi összesített adatok azt jelzik, hogy felgyorsulóban van a 4. hullám és egyelőre nem látszik, hogy mikor lassulhat le. Múlt pénteken az azt megelőző napra vonatkozóan 6 halálesetet jelentettek, most az elmúlt háromnapi összesítés szerint 20, többségében idős, krónikus beteg halt meg, így az elhunytak száma 30 171 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 783 167 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7 923 fő. 478 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 71-en vannak lélegeztetőgépen - közölte az állami tájékoztató portál.

A beoltottak száma 5 879 178, közülük 5 630 587 fő már a második oltását is megkapta, 714 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban 1183 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 821 261 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

Az Országgyűlés várhatóan ma fogadhatja el a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet, 2022. január 1-jéig történő meghosszabbításáról szóló javaslatot. Erre azért van szükség, mert a járvány továbbra is jelen van, a delta vírusmutáns hazánkban is terjed, a sikeres védekezés érdekében a gyors cselekvőképességet továbbra is fenn kell tartani.