Eddig közel ezren fertőződtek meg koronavírussal idősotthonban Magyarországon

Az operatív törzs és a járványügyi hatóság a járványügyi készültség alatt is fokozott figyelemmel kíséri az idősotthonokat, az eddigi adatok kedvezőek, stagnál a fertőzések száma - írták. Ha bármely idősotthonban ismét csoportos fertőzés ütné fel a fejét, a járványügyi bevetési egység azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket - szögezték le.

A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés, ebből 8 a fővárosi önkormányzat fenntartásában működik, a többi civil vagy egyházi fenntartású. Az elhunytak háromnegyede a fővárosi fenntartásúakból került ki. A legfertőzöttebb idősotthon továbbra is a Pesti úti, ahol már 55-en haltak meg, 312 lakónál és 26 dolgozónál igazolták a koronavírus-fertőzést, és 267-en már meggyógyultak.

