Orvostörvény: visszavonulót fúj a kormány, legalábbis egy időre

A friss rendelettervezetben a három legkritikusabb pontnál engedni látszik a kabinet – írja a Népszava. Az egyik a másodállásokra vonatkozó megkötés, amivel kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara (MOK) felmérése szerint 5000 orvos jelezte, hogy nem írja alá a számára elfogadhatatlan, új jogállásról szóló munkaszerződést.

Kis időre az orvosok is lélegzethez jutnak. Fotó: depositphotos

Szintén elfogadhatatlannak tartották az orvosok a kirendelésükre vonatkozó, katonai jellegű átvezénylést. Kincses Gyula, a MOK elnöke úgy is reagált erre, hogy „Katonák nem leszünk!”.

Most a kormány a kirendelés idejét a korábbi két év helyett évi 100 napban maximálná, és bevezetne egy 50 százalékos bérpótlékot is a kirendelés idejére. (A kamara eredeti követelésében is 100 napos határidő szerepel, de azzal a megkötéssel, hogy ez kizárólag vészhelyzetben fogadható el.)