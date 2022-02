Egy generáció fogja nyögni a Covid-okozta mentális egészségkárosodásokat

Sok pszichológus és pszichiáter arról számol be, hogy a világjárványban szinte özönlenek hozzájuk azok az emberek, akik mentális egészségügyi támogatást kérnek. Példátlan globális egészségügyi válság kezd körvonalazódni a fokozódó szorongás és az egyre gyakoribb depressziós tünetek miatt, de az eddig meglévő mentális egészségi állapotok is súlyosbodtak – írja a CBNC.

„Nem tudom az embereket másokhoz irányítani, mert mindenki tele van. Senki sem fogad új betegeket... Szóval soha életemben, a járvány alatt és a karrierem során nem voltam ennyire elfoglalt” – mondta, Valentine Raiteri New York-i pszichiáter, aki azt is tapasztalja, hogy korábbi betegei is jönnek vissza hozzá segítségért.