Egy hónap haladékot kapnak az autósok az adófizetésre

A gépjárműadó első részletének befizetésének határideje jövőre március 15. helyett április 15. lesz - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A második részletet szeptember 15-ig kell teljesíteni a gépjárműadó-bevételi NAV-számlára. A mentességet, a szüneteltetést, és az adókedvezményt is az adóhatósághoz kell bejelenteni interneten, vagy nyomtatványon.

Jövőre már a NAV intézi az adóztatást

A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról jövőre mindenkit értesítenek, 2022-től viszont csak változás esetén, például akkor, ha módosul a gépjárműadó összege. A közlemény szerint nem okoz több kötelezettséget, hogy a gépjárműadó adóztatási feladatait 2021-től a NAV veszi át. A gépjárműadó alóli mentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

A 2020 végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt adókötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni - jelezte a NAV közleményében.

Elvonták a pénzt az önkormányzatoktól

Az adó érdekessége, hogy miközben sokak fejében helyi adóként él, az összeg a központi költségvetésbe kerül. Ugyanakkor korábban ez egy részben átengedett adó volt, a helyi önkormányzatok ugyanis az éves költségvetési törvényben meghatározott százalékát megkapták. Ezt a rendszert azonban a koronavírus járvány felborította, tavasszal ugyanis a kormány úgy döntött, hogy a gépjárműadót átirányítja önkormányzatoktól (ez az akkori tervek szerint 34 milliárd forintot tett ki), az összeg pedig bekerült a Járvány Elleni Védekezési Alapba.

Noha akkor úgy kommunikálták, hogy ez egyszeri lépés, a 2021-es költségvetésben az önkormányzatok – számos más ütés mellett - ismét elvonással kellett, hogy szembesüljenek. A korábbi években a központi költségvetés és az önkormányzatok között a befolyó gépjárműadó 60-40 százalékban oszlott meg, majd a 2020-as válságalap javára történű elvonást követően 2021-ben is magához veszi az állami az "önkormányzatoknak járó" 40 százalékot.

Ezért volt fontos az önkormányzatoknak

Az elvonások és a kihívások miatt Kiss Ambrus, Budapest általános főpolgármester-helyettese lapunknak nyilatkozva azt jelezte, hogy a 2021-es egy túlélő költségvetés lesz. A gépjárműadó elvonása ellen egyébként a főpolgármester, Karácsony Gergely is számos alkalommal szót emelt. Ezek alapján úgy tűnt, hogy a központi költségvetésbe átirányított pénzek tetemes részét tehetik ki az önkormányzatok büdzséjének. Az igazság azonban az, hogy nem erről van szó: a gépjárműadó ugyanis a legnagyobb súllyal a fővárosi kerületeknél és a községeknél jelentkezik, 1,5-1,5 százalékot tesz ki a költségvetésükből. Ennél kisebb a hatása a városoknál (1,2 százalék) és a megyei jogú városoknál (0,9 százalék).

Ami miatt mégis kulcsfontosságú az érintett települések számára, az az, hogy nem egy felcímkézett forrásról van szó, amelynek kötött a felhasználhatósága. A gépjárműadó átengedett részét – már amíg volt - ugyanis szabadon felhasználhatták, így akár eseti projekteket, akár a máshol keletkezett lyukakat lehetett belőle foltozni.

Érdekesség egyébként, hogy egyes települések korábban tudatosan mentek rá arra, hogy a gépjárműadóból nekik átadott részből minél több pénzhez jussanak, feladva cserébe más helyi adót. Számos olyan hely van ugyanis az országban, ahol a helyi iparűzési adó mértéke 0 százalék. Igaz, a módszert alkalmazó elvak egy része ezt azért vezette be, mert annyira kicsit a település, és olyan kevés vállalkozás van, hogy az ebből származó bevételeik nem fedeznék az adminisztráció költségeit. Több olyan falu is van, amelyek viszont kvázi adóparadicsomként működnek és a helyi adó mentesség révén számos vállalkozás viszi oda a székhelyét. Pest megyében két különösen ismert ilyen falu is van, Csomád és Újlengyel. Az ilyen falvakba az ott székhellyel rendelkező vállalkozások járművei (legyen szó lízingcégek sokszáz vagy ezer darabos flottájáról vagy csak néhány céges autóról) eddig számottevő bevételt generáltak a településeknek. Kérdés, hogy a gépjármű adó teljes elvonása miatt mit lépnek majd ezek a települések, hiszen néhány helyen ez biztosan érzékeny veszteséget jelent majd.

A kormányzat ugyan nem deklarálta, hogy a gépjárműadóból származó bevételektől örökre elbúcsúzhatnak az önkormányzatok, de több jel is előrevetíti mindezt. Ezek között vannak politikailag motiváltak, így a kormány egyértelműen igyekszik az önkormányzatok anyagi mozgásterét bekorlátozni. Emellett az a tény, hogy az adóztatás feladatait a NAV átveszi, azt jelzi, hogy a kormányzat szeretné teljes kontroll alatt tartani ezt a bevételi forrást is.