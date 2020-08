Egymillió eurót ad a kormány a bajba jutott bejrútiaknak

Idén a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 110 milliárd forint tartalékot képeztek. Ebből már költöttek korábban is, mint bemutattuk ebben a cikkünkben .

A pénz forrása a költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartaléka, a kifizetési jogcím pedig a Miniszterelnökség "üldözött keresztények segítésének feladatai" célelőirányzata, azon belül is a Hungary Helps program.

