Egyre többen mondják ki: nem kérnek a kormány koronás segítségéből

Az MKB Banknál is mintegy 10 százalékos növekedés jött össze az április közepi állapotokhoz képest. Már mind lakossági, mind vállalati oldalon harminc százalék körül alakul a nyilatkozók száma, azaz akik nem kérik a moratóriumot. Jelentős számú új bejelentésre már nem számítanak. Náluk nem jellemző, hogy az ügyfelek szerződésenként döntenének a moratóriumalkalmazásáról.

A Takarékbankhoz április 30-ig mintegy nyolcvanezer nyilatkozatot nyújtottak be az ügyfelek a továbbtörlesztésről. Ez nagy ugrás: testvérlapunk saját, április közepén készített körképében még csak 42 ezer ügyfél nyilatkozott arról, hogy fizetne tovább. A pénzintézetnél általánosságban az ügyfelek jelentős részének csak egy hitele van, de azok, akiknek több van és nyilatkoznak, jellemzően valamennyi hitelük törlesztését folytatják.

Az érintett ügyfelek átlagosan több mint hatvan százaléka él a törlesztési moratórium lehetőségével - írja hétfői számában a Magyar Hírlap a lapnak nyilatkozó pénzintézetek válaszai alapján. A fizetési haladék kapcsán az elmúlt időszakban kiemelkedő volt az érdeklődő ügyfelek száma - írja a lap, emlékeztetve arra, hogy a moratóriumot azok is igényelhetik az év végéig, akik arról nyilatkoztak, hogy továbbra is az eredeti feltételek szerint törlesztenék hiteleiket.

