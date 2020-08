Egyszerre ketten mondanak véleményt Magyarországról

A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is vizsgálja a magyar államadós-osztályzatokat.

A Moody's Investors Service idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 27-én szerepelt; legközelebb szeptember 25-én kerül sorra. A Moody's az idei első, márciusi időpontban nem vizsgálta érdemben Magyarország államadós-besorolását, így nem jelentett be módosítást a "Baa3" szintű osztályzatra, sem annak stabil kilátására.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Fitch és az S&P várhatóan éjjel, az európai és a fő amerikai piacok zárása után jelenti be a felülvizsgálat eredményét Londonban.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő, a Moody's Investors Service, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.

