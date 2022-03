Elfoglalták az oroszok az éjszaka lángra lobbantott atomerőművet

Néhány órával azután, hogy az ukrán hatóságok bejelentették, hogy eloltották a közel négy órán át égő lángokat az atomerőmű egyik kiszolgáló épületében, a Zaporizzsja Regionális Katonai Igazgatóság arról számolt be, hogy az orosz katonai erők elfoglalták az atomerőmű területét.

08:13 EET Zaporizhzhya NPP site seized by Russian military forces - Ukraine's State Inspectorate for Nuclear Regulation says, according to the Zaporizhia Regional Military Administration. https://t.co/z6ZhKddYCI