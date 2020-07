Elindult az EU-csúcs – feltételekkel ment Brüsszelbe Orbán Viktor

Az uniós fővárosban ma kezdődött az EU-csúcs, amelyen a következő hétéves költségvetés mellett a 750 milliárd eurós helyreállítási alapról is szeretnének dűlőre jutni a tagállamok. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke szerint az EU nem bankautomata – aki pénzt szeretne, az tartsa be a közös értékeket.

A csúcsot egyébként kétnaposra tervezik, de az a korábbi tapasztalatok alapján akár tovább is nyúlhat.

Az úgynevezett „fukar államok” – Hollandia, Dánia, Svédország, Ausztria – a relatív kis büdzsé mellett azt is szeretnék, ha a helyreállítási alap felhasználását szigorúan kontrollálnák és feltételekhez kötnék.

Nagyon nagyok a különbségek (az álláspontok között), és nem tudom megjósolni, hogy sikerül-e most megegyezni.

A helyreállítási alappal kapcsolatban pedig két fontos feltétele van: kapjon minél szabadabb kezet az elköltésében, és ne legyenek politikai feltételek. (Utóbbiaktól általában is szeretne eltekinteni a magyar kormány.)

Kompromisszum-készségre már csak azért is szükség van, mert a költségvetés elfogadásához minden uniós tagállam beleegyezése szükséges.

A tét mintegy 1850 milliárd euró: az úgynevezett helyreállítási alap, amely a koronavírus-válság által okozott gazdasági károk enyhítését szolgálja, 750 milliárd eurós lenne, míg a hétéves uniós költségvetés 1074-1100 milliárd (egyes javaslatok alapján még ennél is több) euró felett rendelkezhetne.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!