Elios-ügy: összetöpörödtek a központi cégek, mire nyilvános lesz az OLAF-jelentés

Mire a hazai és a nemzetközi igazságszolgáltatás eljut odáig, hogy az Elios-ügy valamennyi dokumentuma, adata, jelentése nyilvános lesz, addigra az ügyben érintett cégek már bőven túl lesznek a fénykorukon, illetve a végelszámolás felé araszolnak. Még szeptember 1-jén döntött úgy az Európai Unió Bírósága, hogy az Európai Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által az Elios-ügyben készített jelentést.

Az OLAF ezt eddig megtagadta, arra hivatkozva, hogy sérülne a vizsgálat érdeke, de a bíróság végül a Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje, Hüttl Tivadar által képviselt felperesnek, az Eleven Gyál civil szerveződésnek adott igazat. Így az Európai Bizottság szervezetén belül működő OLAF-nak a személyes adatokat kitakarva, de elérhetővé kell tennie a jelentést, amit eredetileg csak a magyar ügyészség láthatott. A per pikantériája, hogy az Európai Bizottság (Brüsszel) fő kifogása Magyarországgal szemben éppen a jogállamisági problémák és a korrupció, de csak hosszadalmas pereskedéssel lehetett elérni, hogy nyilvános lehessen az egyik legnagyobb hazai korrupció-gyanús ügyről készített jelentésük.

Az még kérdéses, hogy a jelentés pontosan mikor lesz publikus, hiszen a pervesztes Bizottság még fellebbezhet, és azt sem lehet tudni, hogy ki fog-e derülni a dokumentumból olyan új információ az Elios-ügyről, ami eddig titkos volt. Az viszont biztos, hogy ennyi idő bőven elég volt ahhoz, hogy az Elios-ügy két legfontosabb cégénél jelentős pénzügyi változások történjenek.

Emlékezetes: az Elios-botrány lényege, hogy Hamar Endre cége, a Sistrade fideszes polgármesterek által vezett önkormányzatoknak készített energetikai, közvilágítási tanulmányokat, amelyek meghatározták a további ügymenetet, ezzel aztán lényegében eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. Rendre az Elios Zrt.-t találták meg.

Hamar Endre 2013 januárja és 2014 áprilisa között a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt. Hamar egy iskolába járt a kormányfő vejeként ismert Tiborcz Istvánnal, majd 2011-től közös vállalkozást működtettek Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven. 2013-ban az Elios Innovatív Zrt. részvényein fele-fele arányban osztozott a Green Universe Kft. és a Green Investments & Solutions Kft. Ez utóbbi tulajdonosa a pécsi illetőségű Hamar Endre volt, de 2014. április 30-án Tiborcz megvásárolta Hamartól a Green Investments-t, így ötven százaléknyi tulajdona lett az Elios Zrt.-ben.

Megnéztük, hogy most mi a helyzet az Elios Zrt.vel. Nos, a 2017-ben még 4,9 milliárd forintos forgalmat elkönyvelő cég 2020-ban már csak 56,5 millió forint bevételt szerzett. A korábbi százmillió forintos profitok is köddé váltak, tavaly már csak 594 ezer forint nyereség jött össze a tulajdonosnak. Aki már nem a miniszterelnök veje, hanem 2015 óta a WHB-csoport tagja. A WHB az ismert győri vállalkozó, Paár Attila érdekeltsége, a fél országot ők építik, sorra nyerik el a kormányzati megbízásokat, de közös cégük is van Tiborcz Istvánnal (BPA116 Vagyonkezelő Kft.)

- olvasható a cég beszámolójában.

- olvasható a cég beszámolójában.

Arról pedig lapunk számolt be, hogy hamarosan nyoma sem maradhat a Sistrade Kft.-nek. A társaság ugyanis április 1-jén a jogutód nélküli megszűnés mellett döntött. Így a cég mintegy öt hónapja már egyszerűsített végelszámolás alatt van. A Sistrade Kft. korábban 62 településen üzemeltette a közvilágítási rendszert, de az Elios-botrány óta ez a szám folyamatosan csökkent. Tavaly márciusban már csak Pécs, Gyula, Zalaegerszeg, Tatabánya és Csépa nevű településen világított tovább a Sistrade, amelynek tulajdonosa Hamar Endre ügyvéd. A cég korábban 200 millió forint környéki forgalmat bonyolított évente, ez 2020-ban 47 millió forintra csökkent, és veszteséggel is zártak.