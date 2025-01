Elképesztő, ami 2024-ben az autópiacon történt

Erről lesz szó a cikkben: A kínai konkurencia már megjelent

Az energiaár-emelkedések hatásai

Kulcskérdés lenne az innováció

Trump intézkedéseinek várható hatásai

A magyar üzemek is komoly kihívás előtt

Ha csak a globális értékesítési adatokat nézzük, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy a járműgyártás területén nyugodt óévet zártunk, hiszen a legnagyobb piacokon – Japánt kivéve – szerény növekedést mutatnak 2024 első kilenc havi adatai. Ugyanakkor ez csak a felszín, a háttérben ugyanis a tradicionális európai márkák komoly nehézségekkel szembesültek. Ez padig a magyarországi egységek miatt hazánk gazdaságára is érezhető – negatív – hatást gyakoroltak. Nem véletlenül szóltak az elmúlt hónapok például a Volkswagen válsághelyzetéről, amelyet a legnagyobb európai autógyártó vállalat jelentős leépítéssel próbál orvosolni. Sajtóhírek szerint hosszas egyeztetés után karácsony előtt sikerült a cég vezetésének megállapodnia a szakszervezetekkel. Ennek értelmében ugyan nem zárnak be gyárakat, csak kisebb telephelyeket, de 2030-ig 35 ezer embert fognak elbocsátani.

De mi vezetett ehhez a helyzethez az európai piacon, ami a magyar ipart is a mélybe rántotta, és a kormány által tervezett komoly – 3-4 százalékos – gazdasági növekedés helyett csak stagnálást hozott 2024-ben? A szakértők szerint nem lehet egyetlen okot megjelölni, az európai autógyárak válságának hátterében számos tényező áll. Éppen ezért a megoldás is nehézséget jelenthet, hiszen a kihívásokra önmagában a költségcsökkentés nem hoz gyógyírt.