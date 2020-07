Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték és ünnepség

idén elmarad a tűzijáték és a Szent István napi ünnepségek - jelentette be a miniszter. Hozzátette, amennyiben lesz rá lehetőség egy későbbi időpontban bepótolják.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki Kormányinfóján számolt be a kormány szerdai ülésén meghozott döntésekről. Azt már korábban jelezte a kormány, hogy július közepén fog dönteni az augusztus 20-i ünnepségsorozat és tűzijáték sorsáról, ennek megfelelően a szerdai ülésen került napirendre a kérdés.

