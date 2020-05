Emelkednek a postai csomagfeladás árai

A nemzetközi csomagszolgáltatásban az átlagos áremelkedés a belföldi szolgáltatásokat meghaladó mértékű lesz, tekintettel arra, hogy a nemzetközi költségek, köztük kifejezetten a légi szállítási díjak jelentős mértékben emelkedtek március óta. A szállítási díjak több viszonylatban is 3-4-szeresére nőttek, ennek eredményeként a nemzetközi szolgáltatások díjai átlagosan 15,78 százalékkal emelkednek. Az Európai Unió országaiba címzett csomagküldemények lakossági feladási díja átlag alatt, 12 százalékkal drágul.

A lakossági csomagok többsége kisebb súlyú, a teljes feladott volumen mintegy kétharmada 2 kilogramm alatti, ennél a kategóriánál a drágulás 100 forint körüli. A csomagtermékek díjazása azonban nemcsak a súlytól függ, hanem attól is, hogy milyen kézbesítési szolgáltatás kapcsolódik hozzá, így például a csomagautomatán feladott csomagok díja a legalacsonyabb, míg a házhoz szállítással feladott termékeké a legmagasabb.

A vállalat portfóliójában továbbra is elérhető az egyetemes szolgáltatás alapján biztosított MPL Postacsomag, díja az üzleti alapon nyújtott MPL üzleti csomag szolgáltatási díjánál 12 százalékkal kedvezőbb.

