Enyhítik a látogatási tilalmat a kórházakban jövő héttől

Az országos tisztifőorvos szerint Pfizer-oltóanyagra 199 ezer foglalási időpontot nyitottak meg tegnap, amelyeknek mintegy a felét foglalták le ma délig.

Ezenkívül lehet még foglalni időpontot Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik-oltásokra is, igaz, utóbbi két vakcina már csak nagyon korlátozott számban áll rendelkezésre. Az orosz oltóanyagból ugyanis már megérkezett a leszerződött mennyiség, AstraZenecából pedig ugyan holnap jön még 55 ezer adag, de azokat a második körös oltásokra teszik majd félre. Emellett ma mintegy 65 ezer Moderna-vakcina is be fog futni.

Vakcinabőség van. Rögtön lehet időpontot foglalni

- foglalta össze a helyzetet Müller Cecília. Tájékoztatása szerint eddig mintegy 4 millió 800 ezren kapták meg az első, 2 millió 800 ezren pedig az első és a második oltást.

Müller Cecília (Fotó: MTI) Müller Cecília (Fotó: MTI)

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy

jövő hétfőtől fokozatosan feloldják a kórházi látogatási tilalmat.

Kezdetben egy napon egy beteget egy fő látogathat maximum egy óráig, amennyiben egészséges, és van védettségi igazolványa. Covid-betegek látogatása továbbra sem lehetséges.

Müller Cecília a járványhelyzettel kapcsolatban elmondta:

sikerült úrrá lenni a harmadik hullámon, az aktív és az új fertőzöttek száma is tovább csökken.

Indiai mutánst továbbra sem találtak Magyarországon. (A részletes mai adatokról itt írtunk.)

Beszélt arról is, hogy a szociális otthonokban tovább javul a helyzet. Jelenleg mintegy 1700 Covid-fertőzött gondozott van, ami a gondozottak teljes számának két százaléka.

Magyarországon a koronavírussal összefüggésben elhunytak 13 százaléka olyan személy, akit szociális intézményekben gondoztak, miközben nemzetközi szinten – 22 országot figyelembe véve – 41 százalék ez az arány,

mondta Müller Cecília. Szerinte több mint 90 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma mind a gondozók, mind a gondozottak körében az oltásoknak köszönhetően.

Az országos tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a védőoltásokkal elérhető védettség sokszorosa a természetes, fertőzés útján szerezhető védelemnek, ráadásul – mint mondta – hosszabb ideig tart.