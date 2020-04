Érettségi koronavírus-járvány idején: közzétették a legfontosabb időpontokat

Bár sok az ellenvélemény, a hazai érettségit a koronavírus-járvány ellenére megtartják májusban-júniusban – rögzíti a Magyar Közlöny legfrissebb száma. További részletek derülhetnek ki az operatív törzs mai tájékoztatóján, amelyen Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára is részt vesz.

Javaslatuk szerint megajánlott érdemjegyet kellene adni a tanulóknak, s csak azoknak kéne érettségit kiírni, akinél nem dönthető el, vagy a tanuló nem fogadja el a megajánlott jegyet. A kitűzött érettségi vizsgaidőpontokkal kapcsolatban pedig felhívják a figyelmet arra, hogy elképzelhető, hogy többen is éppen házi karanténban lesznek aznap, s nem tudnak megjelenni, ezért kérik, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb eső oktatási intézménybe mehessenek. Kreatív és rugalmas megoldásokat sürgettek, melyek a kormányrendelettel úgy tűnik, csak kérések és javaslatok maradnak.

A Szülői Hang közössége még április 4-én arra hívta fel a figyelmet, hogy az írásbeli vizsgák közel 70 ezer tanuló megmozgatásával hozzájárulhatnak a járvány terjedéséhez. Megfelelő védőfelszerelés nélkül a tanulóknak és pedagógusoknak aránytalanul nagy kockázatot kell felvállalniuk a személyes megjelenéssel. Az esélyegyenlőséget is sérti, hogy ilyen feltételek mellett a felvételinél hátrányt szenvednek azok a tanulók, akiknél a hirtelen bevezetett digitális munkarend nehézségeket okozott.

Ha valaki nem jelenik meg az érettségin, vagy projektmunkáját nem nyújtja be határidőre, javító vagy pótló vizsgát nem tehet.

Hozzávetőleg egy hónapos bizonytalanság után úgy tűnik, elrendeződik az idei érettségi vizsgák kérdése. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón azt mondta, hogy 133 ezer fő érettségiző diákot érint, de ha levesszük ebből azokat, akik nem tehetnek előrehozott érettségit, akkor 83 ezer főről van szó. A frissen megjelent rendelet szerint az írásbeli érettségi vizsgákat május 4-21. között kell megtartani a magyar gimnáziumokban a következő legfontosabb kitételekkel, melyek fel fognak kerülni az Oktatási Hivatal honlapjára is:

