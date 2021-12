Etikátlan magatartás: kiakadtak a pedagógus-szakszervezetek a bérfagyasztó ajánlattól

Felháborítónak tartja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közös sztrájkbizottsága, hogy miközben a sztrájkbizottsági tárgyalások még folynak az Emberi Erőforrások Minisztériumával a Magyar Közlönyben megjelent a rendeletmódosítás, miszerint januártól 10 százalékos ágazati szakmai bérpótlékot kapnak a pedagógusok, így a korábban kapott, szintén 10 százalékos juttatással együtt 20 százalék lesz a bérpótlék - írták közös közleményükben a szakszervezetek.

Kapcsolódó cikk PSZ: a pedagógusok visszautasítják a kormány 10 százalékos béremelését Az elmúlt napokban felmérést készített a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a kormány ajánlatáról: a megkérdezettek kétharmada elutasítja a 10 százalékos béremelést.

A két szakszervezet visszautasítja ezt az etikátlan magatartást: meccs közben nem hirdetünk végeredményt! - közölték.

Egyúttal hozzátették: a két pedagógus szakszervezet évek óta tisztességes bért követel, nem pedig bérpótlékot, de ezt a kormány nem értette meg, sőt önmagának is ellentmondva újabb bérpótlékot vezetett be tavaly. A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszerének bevezetésekor éppen az volt a kormányzati szándék, hogy a béremelésekben érvényesüljön egyfajta automatizmust magában foglaló bértábla. Ne pótlékokkal, hanem alapbérnöveléssel emeljék az illetményeket, amelyek valamennyi járandóságba, így pl. a jubileumi jutalomba is beszámítanak.

Felháborodtak a szakszervezetek (Fotó: Pixabay) Felháborodtak a szakszervezetek (Fotó: Pixabay)

hirdetés

A PSZ és a PDSZ küzd azért, hogy a kormány tartsa be eredeti ígéretét, és a folyamatosan növekvő mindenkori minimálbért vegye figyelembe a pedagógus végzettségű foglalkoztatottak fizetésének kiszámításakor. A kormány ezt sem tartotta fontosnak, miközben pedagógusok ezrei hagyják el a szakmát, a pályakezdők pedig messze elkerülik az iskolákat, óvodákat az alacsony fizetések miatt.

Kapcsolódó cikk Egyházi és magániskolákba menekülnek az oltáskerülő tanárok Többezer pedagógus eshet ki az állami rendszerből, mert nem veszi fel a Covid-oltást. A PSZ alelnöke erről lapunknak nyilatkozott.

A közlemény szerint a kormány a 2014-es 101 500 forintos minimálbérrel mint vetítési alappal fagyasztotta be az illetményeket, a mostani újabb „bérfagyasztó”, bérpótlékról szóló rendelkezés további feszültséget okoz: januártól egy 17 éves fiatal, akinek szakmunkásvizsgája van, ugyanannyit fog keresni, mint egy 14 éve pályán lévő tanítónő, óvónő.

Közben a minimálbér és a garantált bérminimum tovább nő jövőre, de a kormány nem tartja fontosnak, hogy azokat is megbecsülje, akik a gyermekeket, a diákokat oktatják és nevelik. Ezzel a döntésével a kormány ismét megalázta a közoktatásban dolgozókat. Ám a szakszervezetek nem adják fel! Megvárják a meccs végét, amely akár a jövő év tavaszáig is kitolódhat - zárul a közös közlemény.