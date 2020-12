Borulhat az EU-csúcs, Orbán Viktor pikirt levelet írt a Néppárt vezetőjének

Steffen Seibert kormányszóvivő berlini tájékoztatóján Angela Merkel kancellár következő heti hivatalos programját ismertetve elmondta, hogy december 10-én kezdődik az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőit összefogó Európai Tanács értekezlete, amelyen elsőként a járványhelyzetet tekintik át, majd egy új EU-s klímavédelmi célkitűzésről tárgyalnak, és "a következő napok mutatják majd meg", hogy sorra kerül-e az MFF, az NGEU és a "feltételes mechanizmus" alkotta csomag.

A szóvivő hozzátette, hogy a német soros elnökség megbeszéléseket kezdett a magyar és a lengyel kormánnyal a csomag körüli kérdések megoldásáról. Ez a folyamat továbbra is zajlik. A téma "a legnehezebbek közé tartozik" - mondta.

Steffen Seibert felidézte, hogy a soros elnökség megegyezésre jutott az Európai Parlamenttel a feltételes mechanizmusról. Ez egy "jó és kiegyensúlyozott kompromisszum", amellyel kapcsolatban a német soros elnökség továbbra is készen áll a konzultációra Magyarországgal és Lengyelországgal, és "keményen és komolyan" dolgozik a megoldásért.

Orbán Viktor pikirt levele Manfred Webernek

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken azt írta Manfred Webernek, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetőjének: "a helyzet világos, kedves Manfred. Ti meg akarjátok változtatni a jelenlegi jogi helyzetet, hogy olyan eszközt hozzatok létre, amelyet azonnal Magyarország és Lengyelország ellen fordíthattok".

A MTI szerint a kormányfő azt írta: az európai fősodratú média kirekeszti, mellőzi és letiltja azokat a gondolatokat, amelyek nem illenek az általuk nap mint nap sulykolt világképbe. "Ezt is el fogják hallgatni. Nekünk, közép-európaiaknak ez nem ismeretlen. Erre találtuk ki a szamizdatot. Írj, nyomtass, olvass, terjessz! Szam izdat, vagyis magunktól magunknak" - fejtette ki Orbán Viktor.

Elsőként arra emlékeztetett, hogy Manfred Weber azt állította csütörtökön a Németországba akkreditált tudósítóknak: nem Magyarország és Lengyelország ellen hozzák létre a hírhedt jogállamisági mechanizmust, és hogy a cél a jogállamisági kérdések depolitizálása, kivonása a pártpolitikai vitákból. "Az igazság azonban ennek éppen az ellenkezője" - jelentette ki a miniszterelnök, jelezve, hogy ezt több európai politikusi nyilatkozat is alátámasztja.

Az Európai Bizottság tagjai közül idézte Vera Jourovát, aki szerint "Orbán beteg demokráciát épít"; Didier Reynders-t, aki szerint "néhány tagállamban jogállamisági válság van, különösen Magyarországon és Lengyelországban"; Frans Timmermanst, aki úgy fogalmazott, "a szabad sajtó szinte nem létezik Magyarországon"; valamint Helena Dallit, aki azt mondta: "ez a mechanizmus a módja annak, hogy a tagállamokat betereljük a sorba".

Az Európai Parlament alelnökének, Katarina Barley-nak a szavait is felelevenítette, miszerint "Magyarországot és Lengyelországot ki kell éheztetni"; a liberális politikustól, Guy Verhofstadttól pedig azt a kijelentést idézte, hogy "nem kell bizonyítani, hogy Magyarország és Lengyelország működése összhangban áll-e a most felállítandó szisztémával. Ez már bizonyítva van. Most azonnal működésbe kell hozni".

Orbán Viktor emlékeztetett Heiko Maas német külügyminiszter nyilatkozatára is, amelyben úgy fogalmazott: "most lesz végre egy eszközünk, amely nagyon fájdalmas lesz Magyarország és Lengyelország számára". Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter pedig arról beszélt - idézte a kormányfő -, "semlegesíteni kell ezt a rákos daganatot. Magyarország ugyanolyan diktatúra, mint Belarusz". Orbán Viktor azzal zárta: a németek sok mindent kértek már a magyaroktól a történelem során, de "ti vagytok az elsők, akik balfácánnak is néztek bennünket. Nem vagyunk azok".

Varsó teljes egészében kiáll az uniós források kifizetésének feltételrendszerére vonatkozó lengyel-magyar álláspont mellett - hangsúlyozta pénteken Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Erről ebben a cikkünkben írtunk.