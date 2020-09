Fantasztikus profitot termelt Rogán Antal kedvenc médiaügynöksége

Balásy Gyula cége a járványhelyzet miatt meghosszabbított határidő előtti utolsó napon adta le a 2019-es pénzügyi mérlegét - írja a 24.hu. A cég 2018 óta, amikor Csetényi Csaba és Kuna Tibor is kegyvesztett lett, konkurencia nélkül kapja a megrendeléseket a kormánytól, hogy eljutassa a Rogán Antal által irányított propagandagépezet legjobban sulykolt üzeneteit az emberekhez.

A Balásy-cég forgalma tavaly 70,3 milliárd forintra nőtt, ami 18 milliárddal több mint 2018-ban.

A cég eddig is elképesztő forgalomnövekedést és emellett nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó nyereséget produkált. A New Land Media 2013-ban még 8 milliót forgalmazott, amivel 800 ezer forintos eredményt tudott felmutatni, az utóbbi években azonban milliárdos tételek jutottak osztalékra is.

A most közzétett mérlegbeszámoló szerint Balásy Gyula a szeptember 25-én megtartott egyszemélyes taggyűlésen 4 milliárd forintos osztalékot szavazott meg magának a 2019-es 5,8 milliárdos nyereségből - írta a 24.hu