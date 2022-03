Fegyverszünet és humanitárius folyosó - ismét tárgyalnak az ukránok és az oroszok

Mikhajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó arról számolt be, hogy az ukrán és az orosz küldöttség képviselői ismételten elkezdték a tárgyalásokat – írja a Guardian.

Az ukrán delegáció célja az, hogy azonnali tűzszünetről és humanitárius folyosók felállításáról állapodjanak meg annak érdekében, hogy a civilek elhagyhassák a frontvonalon fekvő városokat és falvakat.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod