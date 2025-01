Fény derülhet az MTVA rejtélyes kínai szerződéseire

Kapcsolódó cikk Milliók a zsűritagoknak, félmilliárd taxizásra, Magyar Péter tüntetése: idén is hozta a formáját az állami média Nem lehet túlzott spórolással vádolni a brutális közpénzmennyiséggel gazdálkodó MTVA-t.

A kínai kommunista párt irányítása alatt álló China Media Group, amellyel már 2023 óta együttműködik a közmédia, részben nemzetközi rádió- és televíziócsatornákat tömörít. A Zsenmin Zsipao nevű, több nyelven is működő napilap szintén a párthoz köthető.

A listán három olyan pont is található, amely összefüggésbe hozható az MTVA-val:

Másodfokon is jogerős az ítélet, ami értelmében a Fővárosi Ítélőtábla arra kötelezi a közmédiát, hogy hozza nyilvánosságra az elmúlt öt évben Kínával kötött szerződéseit.

