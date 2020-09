Fintorog Brüsszel a magyar határzár miatt

Az Európai Bizottság egyik szóvivője pedig arra kérte a tagállamokat, hogy általános tiltás helyett célzott intézkedéseket hozzanak, amelyek időben és térben is korlátozottak.

A Financial Times értesülései szerint a tagállamok uniós nagykövetei szerdán Brüsszelben vitatják majd meg a kérdést. A kiszivárgott tervek szerint öt területen fejlesztenék a határokon átnyúló együttműködést, ide tartozik például a közös karanténszabályok kidolgozása és az adatmegosztás.

Brüsszel szeretné elkerülni a schengeni zónán belül a koronavírus első hulláma során kialakult kaotikus helyzetet, amely abból adódott, hogy számos ország saját kénye-kedve szerint vezetett be határátlépési korlátozásokat vagy zárta le határait a járvány terjedésének megfékezésére, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

