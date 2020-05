Gulyás Gergely: a budapestiek elutazhatnak vidékre, de figyeljenek a biztonságra

Az elmúlt napokban vita alakult ki a kormány a fővárosi önkormányzat között, hogy a hatályos szabályozás szerint a Budapesten, illetve a Pest megyében élők elhagyhatják-e a régiót. Karácsony Gergely főpolgármester ez ügyben értelmezést kért a kormánytól, mert szerinte nem volt egyértelmű, hogy az érintettek elutazhatnak-e például a Balatonra.

Gulyás Gergely Gulyás Gergely

Gulyás Gergely miniszter a mai Kormányinfón erre reagálva közölte, hogy az ingatlan elhagyását nem tiltják a jogszabályok, így az ország középső régiójában élők a térséget is elhagyhatják, elmehetnek a vidéki ingatlanjaikba, de a biztonsági előírásokat be kell tartaniuk.

A miniszter arról is beszélt, hogy a koronavírus-fertőzés terjedése lassult, az esetszám növekedése alacsonyabb, mint az elmúlt napokban bármikor. Ugyanakkor a területi különbségeket továbbra is látják, a betegség főleg a fővárosra és Pest megyére koncentrálódik. Jelezte, hogy az elmúlt napokban több találkozóra is sor került a kormány és polgármesterek között, így sor került egy találkozóra Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár és Karácsony Gergely között is, melynek eredményeképpen a nyár elején újra összeülhet a Fővárosi Fejlesztések Tanácsa.

A miniszter a kormány együttműködési készségét látja ezekben a találkozókban, ennek fényében pedig meglepve olvasták a főpolgármester véleményét a fővárosiakat sújtó korlátozó intézkedések szükségességéről. Gulyás Gergely úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy a főpolgármester tegye világossá álláspontját, a kormány nyitott a tárgyalásra arról, hogy milyen formában indítható újra az élet Budapesten.

A bevezető részben, az újságírói kérdések előtt elhangzott még, hogy eddig 3000 cég vette igénybe a munkahelyvédelmi támogatást, mellyel 44 ezer munkahely megtartására vállaltak garanciát. Egy hét alatt ez szép eredmény - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, az Európai Unió jóváhagyásával egy beruházás támogatási program is indult, melynek révén a cégek legfeljebb 800 ezer eurós támogatást szerezhetnek, ha maguk is ekkora összeget hozzátesznek a beruházáshoz. Az erre szolgáló 50 milliárd forintot gyorsan lekötötték, a keretet máris kimerítették - hangzott el.