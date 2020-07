Gulyás Gergely: akár már a napokban is szigoríthat az operatív törzs

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, Szerbia esetében is felül fogják vizsgálni a szabad beutazás lehetőségét, melyet a hónap elején adott meg Orbán Viktor. Az operatív törzs ma délutáni, esti ülésén is téma lesz.

A térségben megfordult a folyamat - összegezte Gulyás Gergely. Ezért az operatív törzs ma is ülést tart és nem zárható ki, hogy szigorúbb intézkedéseket fog hozni. Erre azért van szükség, hogy az elmúlt hetekben megszokott életet tudjuk folytatni. A nyitott határokkal kapcsolatban elmondta, ameddig azok nyitva vannak, lehet külföldre utazni, de mindenkinek azt javasolják, hogy inkább belföldön pihenjen.

Bár Magyarországon csökken az aktív betegek száma, de eközben a környező országokban és a világon is aggasztóan alakulnak a számok - mondta Gulyás Gergely Miniszterlenökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Példaként Horvátországot említette, ahol 973 százalékkal nőtt az aktív fertőzöttek száma június 22-e óta.

