Gulyás Gergely ismét nemet mondott a digitális oktatásra

A maszkviselés alól némi kibúvót jelenthet, hogy a kötelezettség azokra a szolgáltatókra vonatkozik, ahol egy üzlethelyiségben rendszeresen öt főnél többen tartózkodnak.

További intézkedések

Az egészségügyben kötelezővé teszik a 3. oltást, valamint az államigazgatás egyes területein is fontolgatják ugyanennek az intézkedésnek az elrendelését. Az egészségügyi dolgozóknak a második oltást követő 7. hónapig kell eleget tenniük a rendelkezésnek. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy ott lehetett megállítani a járványt, ahol az emberek túlnyomó többsége 3. oltást is kapott. Gulyás Gergely szerint nem lenne járvány, ha az embereknél elérnék a 90 százalékos oltottságot.

A járvány 4. hulláma november végén tetőzhet. (Fotó: MTI) A járvány 4. hulláma november végén tetőzhet. (Fotó: MTI)

A miniszter hangsúlyozta, hogy több matematikai modell alapján úgy látják, Magyarországon a járvány 4. hulláma november végén december elején tetőzhet. Fennmarad az az intézkedés, hogy a tömegközlekedési eszközökön is kötelező a maszk és az a rendelet is érvényes, hogy az 500 főnél nagyobb rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. A politikus hangsúlyozta, hogy a legnagyobb veszélyt azok jelentik, akik sokakkal találkoznak.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a jövő héten az országban több száz helyen lesz oltási akció, ötféle vakcinából lehet választani, egyedül a kínai Sinopharm fogyott el.

Gazdaság

A miniszter elmondta, hogy a kisvállalkozóknak is megnyitják azt a lehetőséget, hogy olcsóbban juthassanak energiához. Ezt az egyetemes szolgáltatói körbe való bevonással érik el. Gulyás Gergely kiemelte, abban bíznak, hogy az olcsóbb üzemanyagárakkal az inflációt is fékezni tudják. A nagymértékű pénzromlással kapcsolatban azt is kifejtette, hogy a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank egyetért abban, hogy a jövő évi költségvetésben tervezett 3 százalékos infláció nem lesz tartható. Ennek ellenére nem döntöttek a 2022-es költségvetés módosításáról, mert megvárják december 14-ét, amikor az MNB közli majd a hivatalos inflációjelentést

Oktatás

A pedagógusok kötelező oltakozásával kapcsolatban a politikus elmondta, hogy körülbelül 1500 pedagógus nem hajlandó beoltatni magát, miközben közel 90 százalék már megkapta a szükséges oltásokat.

hogy nem lesz újra digitális oktatás, mert nem akarják, hogy újra megbénuljon az ország. Ha a gyerekek otthon tanulnak, akkor a szülők nem tudnak menni dolgozni, mert vigyázni kell a gyerekre – indokolt a miniszter.

Veszélyhelyzet

A veszélyhelyzetet, ami a jelenleg hatályos jogszabályok szerint december 31-ig tart minden jel szerint meg kell hosszabbítani, mert most még csak a járvány közepén járunk.

Lakcímmódosítás

Az ellenzék által támadott lakcímmódosításról szóló törvénnyel kapcsolatban a miniszter elmondta, jelenleg másfél, kétmillió ember lakik máshol, mint ahol szavaz. Az ellenzék többsége is támogatta azt a szabályt, hogy ott szavazhasson mindenki, ahol be van jelentve. A szabályt igazították az élethez, hogy ott is lehessen szavazni, ahol be van jelentkezve. Gulyás Gergely értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a jogszabályt illetően a szavazáskor nem volt ellentét, azt az ellenzék kétharmada is megszavazta, a jogszabály vitájakor meg egytelen MSZP-s politikus szólt hozzá. A miniszter nem érti, az ellenzék most miért változtatta meg álláspontját.

Halálozás

A járvány kapcsán még elhangzott, hogy a magyar halálozási adatok háromszor, ötször rosszabbak, mint más európai országokban. Gulyás Gergely szerint, ez ellen nem tudnak azonnali intézkedéseket hozni, mert a drámai adatok a rossz népegészségügyi helyzettel függnek össze. Elhízás, cukorbetegség, stb. Ez ellen csak hosszútávon lehet fellépni.