Győzike és társai egyre inkább megállíthatatlanok

Az RTL hétköznapi műsorsávjában feltűnt egy új érkező a héten, hiszen elindult a 'Konyhafőnök – VIP' új évadja, amely hétfőtől-péntekig naponta több mint két órás műsoridejével várja a nézőket, egyedül kitöltve az este nagyobbik részét. Fördős Zé, Rácz Jenő, Sárközi Ákos és a főzőcskéző celebek visszatérését a 18-49 éves, kereskedelmi szempontból legfontosabb korcsoportban alapvetően lelkesen fogadták a nézők, a hétfői, nyitóadás 19 százalékos közönségarányt tudott, míg a többi napokon 16-17 százalék közül ingadozott ez a mutató, összességében túlteljesítve a csatorna heti átlagát.

A TV2-nél továbbra is két műsor osztozik az esti sávon, az Ázsia Expressz adását továbbra is az egy-egy kiugró naptól eltekintve, meglehetősen gyengén teljesítő Párharc követte, amely a héten 19 százalékos, de 12,8 százalékos közönségarányt is hozott a kiemelt korcsoportban – nem mellesleg pedig győztest is avatott, hiszen Varga Viktor és Zsembera Liliána nyerték a műsort. Ahol viszont a TV2 verhetetlennek látszik, nem más, mint a Gáspár Győzővel és Beával a casting szempontjából a tutiba belenyúló Ázsia Expressz. Az utazgatós celebreality egészen brutális héten van túl, hogyha a nézettségi adatokat nézzük: a 18-49 évesek körében minden nap ez lett a legnézettebb műsor, és még a leggyengébb napján is 20,2 százalékos közönségarányt tudott felmutatni. Érdekesség, hogy más hétköznapi vetélkedőkkel és realitykkel szemben az Ázsia Expressz a teljes lakosság körében is nagyon erős – a legfelkapottabb, szerdai adása 778 ezer embert érdekelt, amellyel az egész hét második legnézettebb szórakoztató műsora lett.

Így alakult a hétvége

A ’Sztárban sztár leszek!’ a teljes lakosság körében hetek óta a legnézettebb műsor, ám a 18-49 éves korcsoportban az X-Faktor szinte mindig legyőzi: nos, ez alól a 45. hét kivétel, hiszen a TV2 tehetségkutatója amit lehetett, megnyert, a kiemelt kereskedelmi korcsoportban több mint 310 ezer embert ültetett le a képernyők elé, 26,7 százalékos nézettségarányt hozva, míg a teljes lakosság körében közel 950 ezren követték az eseményeket.

Az X-Faktor a 18-49 évesek körében 23,7 százalékos közönségarányt tudott elérni, éppen megszerezve a hét második legnézettebb műsorának címét a korcsoportban, a teljes lakosság körében pedig 573 ezren nézték azt, hogy hogyan alakul ki a széria döntőjének mezőnye – Kiss Kevin, Mihályfi Luca és Solyom Berni szállnak harcba a 11. évad koronájáért.

Az RTL tehetségkutatójával párhuzamosan futtatott 'Dancing With The Stars' a 18-49-es korcsoportot továbbra sem igazán hozza lázba, és 15,8 százalékos közönségarányával csúnyán kikapott az X-Faktortól. Ha viszont már a teljes lakosságot nézzük, fordul a kocka, a celebtáncosok versenyét 714 ezren követték, azaz a korábbi hetekhez hasonlóan most is igaz az, hogy a két vetélytársként futtatott showműsor esetében az X-Faktor a fiatalabbak körében teljesít igazán jól, míg az idősebb generáció inkább kíváncsi a 'Dancing With The Stars'-ra.

Sima győzelem

A 45. héten nem volt arról szó, hogy a csatornák fej-fej mellett lettek volna, a TV2 19 százalékos átlagos közönségarányával az RTL 15,3 százalékos átlaga egészen egyszerűen nem tudott versenyezni.

Ezzel együtt érdemes már némileg a jövőbe tekinteni, hiszen az X-Faktor és az Ázsia Expressz esetében ezen a héten már döntőt rendeznek, míg a ’Sztárban sztár leszek!’ is vészesen közelít az évad végéhez. Az elmúlt hetekben a TV2 többször is megelőzte az RTL-t, most pedig a Nagy Ő Árpa Attila főszereplésével összerakott, első ránézésre egyébként igen jól induló új évadával ismételné meg mindezt. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy mindeközben némileg sötét lóként, ezúttal az RTL II-re érkezik a közönségkedvenc Való Világ legújabb évada már november 20-án.