Ha elbírja a büdzsé, a kormány el is fogadhatja az iparkamara javaslatait

Ezért is döntöttek úgy, hogy a csökkentett munkaidőben dolgozók fizetéséhez hozzájárul az állam, ami Gulyás Gergely szerint nemcsak munkáltatói, hanem munkavállalói oldalon is megfogalmazott javaslat volt. Így a kormány az érintettek esetében minden hónapban 75 ezer forintot átvállal a fizetésből a válsághelyzet végéig.

Mint arról lapunk elsőként beszámolt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy sor új javaslatot tett a már bejelentett gazdaságvédelmi akciótervhez. Ezek egyike szerint a bértámogatást a kormányrendeletben szereplőnél jóval szélesebb körben tennék hozzáférhetővé, azoknál a cégeknél is, amelyek teljes leállásra kényszerültek.

