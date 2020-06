Ha ősszel visszatér a vírus, veszélybe kerül a kormány terve

Budapestiek viszik leginkább a szuperkötvényt

Egy éve vezették be a MÁP Plusz államkötvényt a lakossági piacot megcélozva, ennek apropóján tartott ma tájékoztatót a Pénzügyminisztérium. Varga Mihály tárcavezető sikeresnek nevezte a terméket, amely a koronavírus ellenére is jól teljesít, pár hetes megingást követően ismét felfutóban van az értékesítés.

A lakosság jelenleg 4407 milliárd forintot fialtat MÁP Pluszban. Kérdésünkre a miniszter közölte, hogy nem terveznek változtatni a kötvény kondícióin, ezt ugyanis nem indokolják az inflációs folyamatok (a kötvény az 5 éves futamideje alatt évente átlagosan közel 5 százalékos kamatot biztosít, ebből a futamidő elején 3,5-4 százalék realizálható, miközben a kormány idénre 2,8 százalékos inflációt vár). A forgalmazásban viszont lesz változás, újabb kincstári fiókok nyitását tervezi a PM.

Varga Mihály pénzügyminiszter. Fotó: MTI/Kovács Tamás Varga Mihály pénzügyminiszter. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A papírt elsősorban a fővárosiak veszik, egy budapesti lakosra 700 ezer forintnyi MÁP Plusz jut. A sorban Veszprém megye következik, az itteni lakosokra fejenként 380 ezer forint jut.

A miniszter szerint változatlanul teljesíthető a cél, hogy 2023-ra 11 ezer milliárd forintra emelkedjen a lakossági állampapír-állomány. Hamarabb is teljesülhetett volna a terv, ha nincs a koronavírus okozta gazdasági válság. Jelenleg 8241 milliárd forint lakossági megtakarítás van állampapírokban.

Devizakötvényből kevesebbet adunk el - nagyon vitték az első magyar zöldkötvényt

Elmondta továbbá, hogy idén 4 milliárd euró értékben akar a kormány devizakötvények útján finanszírozási forrást bevonni (az év eleji terv 1 milliárd volt), ebből két részletben összesen 3,5 milliárdot már bevontak. A maradék 0,5 milliárdra egyelőre nem terveznek kibocsátást, azt nem tartják szükségesnek.

Az első magyar zöld kötvénnyel 1,5 milliárd eurót szívtak fel a piacról, ahol akkora volt a kereslet, hogy az eredeti tervet megemelték 0,3 milliárd euróval. Érdeklődésünkre a miniszter elmondta, hogy a vevők főleg az angolszász országokból - USA, Nagy-Britannia, Írország - származtak, de jöttek vásárlók Franciaországból, Németországból és Ázsiából is. A német vevők jelenlétét azert tartja különösen fontosnak Varga Mihály, mert ugyanaznap a Deutsche Bank is piacra lépett saját zöld kötvényével 500 millió euró értékben, de így is sikerült felkelteni a német befektetők érdeklődését a magyar papír iránt.

Nem lesz idén nyugdíjkötvény - és GDP-növekedés sem

A nyugdíjkötvénnyel kapcsolatban elhangzott, hogy bár idénre tervezték a kibocsátását, de jelenleg ez nem időszerű, erre 2020-ban nem kerül sor.

Szintén kérdésünkre, hogy elképzelhetőnek tartja-e idén a magyar gazdaság bármilyen mértékű növekedését (a Magyar Nemzeti Bank még mindig pluszos GDP-vel számol), azt mondta, hogy a kormány továbbra is 3 százalékos visszaeséssel tervez, amit jövőre 4,8 százalékos növekedés követ. Ebben akkor lehet változás, ha idén ősszel a járvány újabb hulláma éri el Magyarországot (amire a legtöbb virológus számít): ebben az esetben 2020-ban még nagyobb visszaesés jöhet, viszont jövőre gyorsabb, 5 százalék feletti lehet a felpattanás.