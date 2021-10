Ha temetőbe készül, ilyen virágárakra számítson!

Ahogy mindenben, a virágok és kiegészítők árában is érezhető a drágulás. A szállítási költségek és a termeléshez kapcsolódó megnövekedő kiadások látszanak is az árakban - közölte a Napi.hu-val Boross Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének elnöke, aki szerint az inflációnak van közvetett hatása, ez egy spirál, ami mindent érint.

A virágokat is érinti az infláció. Fotó: Depositphotos A virágokat is érinti az infláció. Fotó: Depositphotos

"De az előző évek kiszámíthatatlansága kezdi megedzeni a kereskedelmet. Ellátási zavar nem igazán fordult elő, ám kisebb csúszások lehetnek a beszállításokban. A növekvő kereslet érezhető, de ilyenkor célszerű nem a 2020, hanem a 2019-es évet alapul venni. Ha nem lesz túl nagy probléma idén a pandémiát illetően, akkor egy stabil évet zárhatunk" - mondta az elnök a piac helyzetéről.

A lap több fővárosi virágboltot és a Farkasréti Temető melletti árusok kínálatát is összevetette. A 30 centiméteres cserepes törpe őszirózsák 2000-3500 forintos áron kaphatók a legtöbb üzletben, de közvetlenül a temető közelében is. Viszont az egyik barkácsáruházban még 1600 forintért is lehetett vásárolni. A 19 centiméteres változatok ára jellemzően 1500 forint körül alakult.

A szálrózsák ára mérettől és fajtától függően 500-1200 forint között változott, míg a szegfűnél a legolcsóbb helyen 350, míg a legdrágább árusnál is csak 550 forintot kellett fizetni. A sírokon szintén gyakran látható kála szálai 1200-1450 forint között változtak.

Idén egyébként sok tényező nem kedvezett a legnépszerűbb vágott virágok termesztésének: a nyári hőség és az erős napsütés mellett bürokratikus problémák is jelentkeztek: A krizantém és a szegfű termesztésnek például az sem kedvezett, hogy az EU több növényvédőszer alkalmazását nem engedélyezi már. Előbbi növények esetében az egyre ellenállóbb rovarok is sok gondot okoznak, igaz ellenük egyre többen használnak növénykondicionáló biostimulátorokat. Mindemellett különösen az amerikai eredetű nyugati virágtripsz, valamint a különböző bakteriális és gombás fertőzések egyre nagyobb kihívást jelentenek.