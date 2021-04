Harmadik napja csökken a kórházban ápoltak száma - heti csúcson a fertőzésszám

8053 az új fertőzöttek száma a legfrissebb adatközlés szerint, ezzel a járvány kezdete óta összesen 713 868 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Ez a legmagasabb napi fertőzésszám a héten - az elvégzett 36 612 teszt 22 százaléka lett pozitív, ami szintén heti csúcsot jelent.

Elhunyt 245 beteg, így az elhunytak száma 23 211 főre emelkedett. Az átlagos halálozásszám a hét első 5 napján 250 volt, ennél nem szignifikánsan kedvezőbb a mostani adat. A gyógyultak számának napi emelkedése viszont szintén heti csúcs: újabb 3091 fő van túl hivatalosan is a betegségen, összesen 423 366 gyógyultról tud a hivatalos statisztika.

Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 4717-tel nőtt, 267 291 ember számít most hivatalosan aktív fertőzöttnek az országban.

Harmadik napja csökken a kórházban ápoltak száma: 442-vel kevesebben szorulnak kórházi ellátásra, összesen 10 921 koronavírusos beteg van bent az intézményekben. 20-szal csökkent a lélegeztetőgépen lévők száma is, 1344 főre.

Egy nap alatt 71 836 oltást sikerült beadni - ezzel a beoltottak száma 2 760 938 főre emelkedett, közülük 1 171 475 fő már a második oltását is megkapta. Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

A pedagógusok soron kívüli oltását követően, az óvodák és az iskolák 1-8. évfolyamon április 19-én indulnak újra. Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás. Főszabály szerint az érettségit csak írásban tartják meg - emlékeztet a tájékoztatás.