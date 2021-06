Hatalmas akciókkal nyit Hernádi Zsolt Mol-vezér közpénz-milliárdokból felépült luxusszállodája

A koronavírus-járvány miatt a hazai és a nemzetközi turizmus is jelentős kihívások előtt áll, de most már nem csak arról lehet hírt adni, hogy a hotelek a korlátozó intézkedések miatt mekkora veszteségeket szenvedtek el, hanem arról is, hogy új szállodák nyílnak az országban. Például hamarosan fogadja a vendégeket a Grand Hotel Esztergom, amely Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltsége. S talán az első olyan luxusszálloda lesz, amely építési költségeinek jelentős részét a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által a Kisfaludy-pályázatokon kiosztott, vissza nem térítendő közpénz-milliárdok fedezték.

2021 nyarán nyitja kapuit a 4 csillagos konferencia és wellness szálloda Esztergom szívében, a Prímás-szigeten, festői környezetben. A lobbyba érkezve grandiózus terek, kifinomult, modern design fogadja a vendégeket. 126 igényesen berendezett szobát és 23 tágas luxus lakosztályt kínál 4 szinten, némelyikből csodás panoráma nyílik az esztergomi bazilikára.

- szól a pazar szálloda bemutatkozása. A foglalási rendszer szerint július 1-től lehet pihenni a hotelben, amely exkluzív nyitási ajánlatokkal várja a vendégeket. Az elérhető képgaléria alapján igazán szép szálloda épült a vissza nem térítendő állami támogatásból.

Hernádi Zsolt szereti Esztergomot (Fotó: MTI/Mónus Márton) Hernádi Zsolt szereti Esztergomot (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A 2,8 milliárd forintos támogatást a Solva Property Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. kapta az MTÜ-től. A Solva Property konkrétan a Solva Magántőkealap tulajdonában van, ami a Gran Private Equity Zrt. által kezelt magántőkealap. A Gran Private Equity pedig Hernádi Zsolt többségi érdekeltsége, a cég tavaly 310 millió forintos forgalom mellett 149 millió forintos nyereséggel zárt, amit a tulajdonosok számára osztalék formájában ki is fizetnek.

Bárki pályázhatott

Arról pedig maga a Mol-vezér beszélt tavaly februárban a Régió TV Esztergomnak adott interjúban, hogy szerinte semmi baj nincsen azzal, hogy az adófizetők pénzéből építhet luxusszállodát Esztergomban. "Az ország egyik legnagyobb adófizetője vagyok, de ez nyilvánvalóan mindannyiunk pénze. Ennek a pályázatnak minden egyes eleme transzparens volt. Elméletileg bárki pályázhatott" - fogalmazott az interjúban Hernádi Zsolt. Elmondása szerint azért vágott bele az építkezésbe, mert úgy számolt, ha a saját tőkéjét kiegészíti az állami támogatással, akkor a kettő együtt elég ahhoz, hogy a szállodát befejezzék. Ugyanakkor többször is hangsúlyozta, hogy egy nagyon lassan, legalább 13 év alatt megtérülő szállodáról van szó.

Hernádi Zsolt azt is levezette az interjúban, hogy miért kell magántulajdonban lévő luxusszállodákat vissza nem térítendő költségvetési milliárdokkal támogatni. Az állam szerinte ott támogatja a szállodaépítést, ahol a piac önmagában nem tudja felépíteni, mert nem lesz nyereséges. "Újépítésű szálloda nem tud nyereséges lenni. Állami támogatás nélkül nem lehet nyereségesen megvalósítani ezt a beruházást" - árulta el a lényeget.

Maga az építkezés folyamatosan drágult. Ebben a cikkünkben írtuk meg, hogy előre nem látott pótmunkák miatt mintegy négy hónapot csúszott és 922 millió forinttal drágább lett a hotel. Az építkezés kivitelezője a Garancsi István tulajdonában lévő Market Építő Zrt. volt, a szerződéses értéke pedig 7,6 milliárd forintra ugrott fel.

Befolyásos üzemeltető

Már azt is lehet tudni, hogy a szálloda üzemeltetője a Continental Group lesz. Befolyásos üzemeltetőt választottak, hiszen a Continental Group többségi tulajdonosa Flesch Tamás, aki egyben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke is. Már van közös tapasztalatuk, hiszen a Csányi Sándor OTP-vezér, Garancsi István és Hernádi Zsolt közös tulajdonában lévő 99 szobás, Andrássy úti négycsillagos Hotel Moments szállodát is a Continental Group üzemelteti. A Continental Group Kft. alaposan megszenvedte a koronavírus-járvány miatti leállást, hiszen árbevétele a 2019-es 408 millió forintról 99,8 millió forintra csökkent 2020-ban, nyeresége pedig 253 millió forintról 34,9 millió forintra.

A Covid-19 világjárvány a cég működését negatívan befolyásolja. A 2020 március elején kihirdetett és azóta is tartó határzár miatt a cég üzemeltetésébe tartozó szállodák egy részében üzemszünet van, a vidéki szállodák forgalma is erőteljesen lecsökkent

- olvasható a cég beszámolójában.

Balatoni luxus

A Balatonnál pedig már hónapok óta nyitva van a szántódi BalaLand Residence Apartmanhotel. Ez a hatalmas Balaland-beruházás része.

Amit a közvetlenül a tóparton található BalaLand Residence-ben átélhet, az több mint egy élmény. Életérzés, amelyet a szívében haza is vihet. Egyedi lehetőség arra, hogy exkluzív, különleges hangulatú, önálló apartmanjainkban, saját ritmusában élvezze a Balaton és környékének kínálatát, miközben nem kell lemondania egy szálloda kényelméről sem

- szól a bemutatkozás. Ez tehát egy apartmanhotel külön lakásokkal, de épül itt ötcsillagos szálloda és élménypark is. A BalaLand projektet eredetileg Szepesi Richárd álmodta meg (a Mesés Shiraz és a Varázslatos Bambara tematikus hotelek tulajdonosa), a korábban az érdekeltségében lévő Szántód BalaLand Family (SZBFamily) Ingatlanfejlesztő Kft. kapott is 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást az MTÜ-től a hotel felépítésére.

Tavaly nyáron azonban az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. érdekeltségébe került a beruházás. A Jellinek Dániel hazai ingatlanguru cége, az Indotek Group tavaly május közepén vette meg az Orbán Viktor veje, Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Ingatlanfejlesztő és -forgalmazó Zrt. 24 százalékos Appeninn-pakettjét. Az apartmanhotel üzemeltetője azonban a BalaLand Residence Kft. lett, amelyben Szepesi Richárd továbbra is érdekelt maradt.