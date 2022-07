Hátradőlhet, akinek van napeleme vagy hőszivattyúja?

A napelemek már a kormány rezsinövelő intézkedése előtt is népszerűek voltak. Most valóságos roham indult és nem nehéz megjósolni, hogy ez csak fokozódni fog. Egy átlagos 100-120 négyzetméteres, 3-4 fő által lakott családi házban általában 7-10 ezer forint közötti havi áramszámla érkezik, minden szakértő azt állítja, hogy érdemes beruházni napelembe.

Nem mindenható a napelem, de az áramdíjat biztos kitermeli. Fotó: Depositphotos Nem mindenható a napelem, de az áramdíjat biztos kitermeli. Fotó: Depositphotos

Kujáni Péter, az Energiatakarék SLR Kft. képviselője utalt rá: mivel a rögzített hatósági ár a fogyasztás mértékétől függetlenül mindenkire érvényes volt, ezért a nagyobb áramigényű háztartások költségei csak arányos mértékben emelkedtek. A napelemes rendszerek szempontjából ezt azt jelentette, hogy a beruházás megtérülési ideje alapesetben 12-14 évre nyúlt.

A rezsicsökkentés szabályainak megváltozása azonban teljesen új helyzetet teremtett. Havi 210 kWh-s fogyasztásig változatlan marad a számla, afelett viszont elkezd markánsan emelkedni. Az átlag feletti részre fizetendő, jelenleg érvényes piaci ár ugyanis 157,98 forint kilowattóránként, vagyis több mint négyszerese a rezsicsökkentett tarifának. Ráadásul egyáltalán nem lehet kizárni a további emelkedést sem, hiszen az árfelhajtó tényezők – elsősorban a nemzetközi energiapiac bizonytalanságai – továbbra is jelen vannak.

Többmilliós tétel a telepítés

Egy 4-5 kilowattos napelem rendszer 3,5-5 millió forint közötti összegért szerelhető fel. Aki elektromos autót is szeretne tölteni otthon, annak akár 6-8 kilowattos rendszer is elkelhet, ami értelemszerűen drágább. A hőszivattyúk bekerülési költsége munkadíjjal együtt 3,5-7 millió forint között mozog mérettől és típustól függően.

További rezsicsökkentő lehet, ha hőszivattyút telepítünk. Az új építésű családi házakat építő vállalkozók mind gyakrabban építenek be ilyet, de azt azért nem állíthatjuk, hogy nagyon elterjedt ez a fűtési-hűtési mód. Ugyanakkor az egyre emelkedő energiaárak mellett az is motiváló tényező, hogy erre is lehet lakossági támogatást igényelni, akárcsak a napelemekre. A hőszivattyúkhoz kedvezményes tarifák vehetők igénybe az áramszolgáltatótól.

Rövidülhet a megtérülési idő „A jelenlegi árak mellett egy nagyobb, 5-6 kWh-s napelemes rendszer megtérülési ideje 5-6 év környékére csökkent. Ez egy megfelelően szigetelt, jó minőségű nyílászárókkal rendelkező családi házban akár a hőszivattyús villanyfűtés áramigényét is meg tudja termelni. Az áremelkedési trend alapján egyértelmű, hogy a nagyobb fogyasztású háztartásoknak érdemes megfontolni a napelemek telepítését, hiszen pár éven belül a rendszer nyereséget fog termelni számukra" – számolt a szakértő.

Fontos adalék, hogy jövő év végéig még van lehetősége a napelem tulajdonosoknak szaldós elszámolással szerződni az áramszolgáltatókkal. Nekik évente egyszeri óraleolvasás mellett az éves fogyasztásuk, valamint a hálózatba feltöltött termelésük különbözetét kell mindössze kifizetniük. Sőt, ha többletük van, ez jellemző, vissza is igényelhetik. Egy jól méretezett rendszernél egyébként ez a szám nagyjából nulla körüli, vagyis a napelemek éves átlagban a teljes fogyasztást képesek fedezni.

Az alternatív energiaforrások megjelenése természetesen az ilyeneket kínáló lakóingatlanok értékére is pozitív hatással van. Két családi ház közül a vevők szinte 100 százaléka a napelemest választja. Ugyanakkor önmagában a napelem megléte még nem teljes megoldás és a vevők manapság az összes fontos tényezőt megnézik, ha energiahatékony házat keresnek.

Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos-ügyvezetője azt mondta, hogy napelemek esetében az értékkülönbözet általában a beruházási érték, vagyis 4-5 millió forint, ennyivel többet lehet kérni egy ilyen házért az e nélkülihez képest. Azt tapasztalja, hogy a mostani erősen befékezett piacon valóban megugrott az energetikailag fejlettebb ingatlanok iránti érdeklődés.

Az igazi értéknövelő tényezők között a napelemen vagy a hőszivattyún kívül ott van a megfelelő külső-belső szigetelés, a korszerű nyílászárók és a jó árnyékolástechnika is. Azt is mondta, hogy a kínálati piac közeledtével a vevők alkupozíciója javulni fog, s ha például felújítandó, de amúgy jó adottságú házakat szemelnek ki, akkor pont annyit fognak és vélhetően tudnak alkudni, mint amennyit szeretnének rákölteni az ingatlanra.

Ezzel egybevág Goreczki Szabolcs, az OTP Ingatlanpont északnyugat-magyarországi régióvezetőjének értékelése. Szerinte

„ha egy ingatlan energetikai besorolása rosszabb az elvártnál, akkor a vevők inkább megpróbálnak alkudni és így kigazdálkodni az energetikai korszerűsítés költségeit” – mondta.

Tapasztalataik alapján az eladók eddig jellemzően a napelemek és a kapcsolódó beruházások költségét építették be az árba, a hozzáadott érték várakozásaink szerint növekedni fog, mivel több vevőnek lesz fontos az alacsony rezsi és a kész napelemes rendszerrel rendelkező ingatlanok iránti növekvő kereslet az árakat is megemelheti.

Az OTP Ingatlanpont egészének aktuális állományában egyébként alacsony a napelem rendszerrel rendelkező házak aránya. Ennek fő okát abban látják, hogy a napelem telepítéshez jellemzően kiegészítő beruházások (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, épületszigetelés) is kapcsolódnak, ezek megtérülési ideje hosszú, így aki ezekbe a fejlesztésekbe belevág, az hosszú távon is az adott ingatlanban tervezi a jövőjét.

A nyugat-magyarországi régióban érzékelhetően megnőtt, főleg idén tavasz óta, az érdeklődés a napelemmel szerelt ingatlanok iránt. Pest és Fejér megyében viszont részben az alacsony kínálattal is magyarázható, hogy kevés az olyan otthonkereső, aki kifejezetten napelemes rendszerrel felszerelt házat keres. Emellett azon vásárlók esetében, akik célirányosan napelemes rendszerrel felszerelt otthont keresnek, a használt ingatlanok komoly konkurenciái az új építésű házak, lakások.