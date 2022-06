Hazai kutakon akadozik a tankolás, az üzemanyaghiány oka: rejtély - vagy mégsem?

A Mol az idegenforgalom beindulásával, a rendelkezésre álló korlátozott üzemanyagmennyiséggel, technikai okokkal, a háború hatásával, a kereslet-kínálat egyensúlyának felborulásával és az árszabályozási rendelettel indokolta, hogy 50 literre csökkentette a 480 forintos hatósági áron egy ügyletben vásárolható üzemanyag mennyiséget.

Később az OMV is hasonló döntést hozott, és több hálózat is korlátozásokat vezetett be.

Kapcsolódó cikk Készülhetünk az üzemanyaghiányra? Mit mutatnak a számok? Az elmúlt időszakban a kormány tagjai rendre pozitívan nyilatkoztak az üzemanyag ellátás kapcsán. Ehhez képest Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kijelentése alapján egyesekben akár kételyek is felmerülhetnek.

A Népszava cikkében alaposan körbejárta a kérdést, és olajpiacon le nem kötelezett forrásokra hivatkozva arra jutott: üzemanyaghiány valóban nincs, és a Mol-vezérigazgató érvei legalábbis sántítanak. A Mol ugyanis például változatlanul vásárolhat orosz olajat, a schwehati üzemben történt robbanás miatt kiesett készletet a kormány a hazai stratégiai készletek feloldásával pótolta.

Nincs valós érv az üzemanyaghiányra. Fotó: depositphotos

Az OMV „logisztikai kihívásokról” és infrastrukturális problémákról beszélt, de a konkrét ok az ő válaszukból sem derült ki. Eközben a Népszava forrásai 500-700-ra becsülik azoknak a kutaknak a számát, ahol a hét néhány napján nem kapható benzin vagy gázolaj vagy egyik sem.

A cikk végül egy szakmai forrásra hivatkozva kimondja azt, hogy